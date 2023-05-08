Aleyna Eroğlu 'Aşka Pışşııık' dedi

Futbolcu Batuhan Karadeniz ile başlayan aşk hikayesi, darp sebebiyle mahkemede son bulun Aleyna Eroğlu, sadece işine konsantre olarak dönüş yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Rap sanatçısı AKT yeni teklisi “Veda Metni” isimli şarkısının klip çalışmasında kamera karşısına geçen Aleyna Eroğlu, oyunculuğuyla herkesi büyüledi.

“Veda Metni” isimli Rap tarzındaki eserin aranjörlüğünü Faruk Çeliker üstlenirken klip yönetmen koltuğunda Anıl Kaya oturdu. Klip çalışmasında tema olarak kendisiyle yüzleşen bir karakterin iç hesaplaşmasını ön plana çıkardık ifadesinde bulunan AKT, bu projede çok doğal oynayan profesyonele ihtiyacımız vardı, Aleyna Eroğlu’da biçilmiş kaftan oldu vurgusunu yaptı.

Klip çekimlerinden arta kalan zamanlarda yakınlaşmalarıyla dikkat çeken ve acaba klip aşkımı fısıltılarına Aleyna Eroğlu “PIŞŞIIIIK ben aşkın kazığını yedim, AKT sevdiğim arkadaşım, yeni bir ilişkiye kapalıyım” dedi.