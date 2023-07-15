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Alaca'dan yepyeni bir single
MAGAZİN 15.07.2023, 13:00
Alaca yeni bir single ile sevenleriyle buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - Mehmet Mutlu ve Ata Bornova'dan oluşan çağdaş ve yenilikçi Pop ikilisi Alaca, daha önce Universal Music Türkiye etiketiyle yayımlanan "YOLUNDA :)", "SENİN OLSUN" ve "ESMER" gibi başarılı parçalarına bir yenisini daha ekliyor.
Bugün yayımlanan "BURDAN 90'LARA" isimli parçalarıyla dinleyiciler için nostaljik ve romantik bir deneyim sunan başarılı ikili Alaca, "SENİN OLSUN" isimli parçalarından sonra bir kez daha kamera karşına geçti.
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|52
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|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
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|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
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|75
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|71
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|38
|67
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|61
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|60
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|38
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|45
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|31
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|38
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|Takımlar
|O
|P
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|38
|88
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|64
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|53
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|42
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|41
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|37
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|25
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