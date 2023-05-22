Akın Uğurlu hayatını kaybetti

Türk sanat müziği sanatçısı Akın Uğurlu’nun 73 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.İSTANBUL (İGFA) - Acı haberi Türk sanat müziği sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay duyurdu.

Akay, “Türk sanat müziği sanatçılarından 73 yaşındaki Akın Uğurlu'yu, kalp yetmezliği nedeni ile dün saat 14:00’te kaybettik. Cenazesi, bugün 22 Mayıs Pazartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki Zincirlikuyu Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak. Değerli sanatçımız gazino dönemlerine damga vurmuş isimlerdendi.” ifadelerini kullandı.

Onur Akay, Akın Uğurlu’nun gazino dönemlerinde Bülent Ersoy ve Gönül Yazar gibi assolistlerle çekilmiş fotoğraflarını da yayınladı.