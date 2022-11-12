Akdeniz Sinemaları Buluşması’nda İzmirli Langlois anısına ödül verilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “İzmir Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması”nın ödül töreni bu akşam Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak. Fransız Sinemateki’nin kurucusu İzmirli Henri Langlois adına konulan MEDCINE İZMİR Langlois ödülü, Tunuslu yazar ve yönetmen Férid Boughedir’e verilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “İzmir Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması”nın ödül töreni bu akşam Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde saat 20.00’de yapılacak. Fransız Sinemateki’nin kurucusu İzmirli Henri Langlois adına konulan MEDCINE İZMİR Langlois ödülü, festivalde “Çatıların Çocuğu” ve “Zizou ve Arap Baharı” filmleri gösterilen Tunuslu yazar ve yönetmen Férid Boughedir’e verilecek. Ödülü, bu yıl anısına özel bir bölüm ayrılan Erden Kıral’ın “Gece” filmindeki oyuncusu Vildan Atasever takdim edecek. Tören “Salut de Smyrna” gurubunun Akdeniz’in farklı dillerinden şarkılardan oluşan konseriyle son bulacak.

7 Kasım’da başlayan İzmir Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması 12 Kasım’daki film gösterimleriyle sona erecek. Cumartesi günü programında, Malta filmi “Taçtaki Kan”, son Cannes Festivali’nde gösterilen “France”, Javier Bardem’in başrolü üstlendiği ve bu yıl Avrupa Film Ödüllerinde En İyi Avrupa Komedisi dalında aday gösterilen, Goya Ödülleri’nde ve Iberoamerikan Sineması Platin Ödülleri’nde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanan İspanyol filmi “İyi Patron”; Filistin’in En İyi Uluslararası Film dalında Oscar adayı “Akdeniz Ateşi”, İsveç’in Oscar adayı Mısırlı yönetmen Tarık Saleh imzasını taşıyan “Cennetten Gelen Çocuk” yer alıyor. Filmler, Fransız Kültür Merkezi ve İzmir Mimarlar Odası’nda.

34 uzun metrajlı film gösterildi Akdeniz’in kuzeyinden İspanya, Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Yunanistan, Akdeniz’in güneyinden Malta, Lübnan, Filistin, İsrail, Suriye, Mısır, Tunus ve Fas’tan filmlerin katıldığı festival programına, ortak yapımcı ülkelerle birlikte 30 ülkeden 34 uzun metrajlı film alındı. Aralarında 2023 Oscar’larında En İyi Uluslararası Film kategorisine ülkeleri tarafından aday gösterilmiş 6 film yer aldı: İtalya’nın adayı “Nostalgia”, Yunanistan’ın adayı “Manyetik Alanlar”, Lübnan’ın adayı “Hafıza Kutusu”, Filistin’in adayı “Akdeniz Ateşi”, Tunus’un adayı “İncir Ağaçlarının Altında” ve Mısırlı yönetmen Tarik Saleh’in imzasını taşıyan İsveç’in Oscar adayı “Cennetten Gelen Çocuk”.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZELMAN, Kültürlerarası Sanat Derneği, İzmir Mimarlar Odası ve Fransız Kültür Merkezi işbirliği ile düzenlediği, tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu, yönetmenliğini Vecdi Sayar’ın yaptığı festivalin afişi Gürbüz Doğan Ekşioğlu imzasını taşıyor. Festival kapsamında, İZDOĞA merkezinde konuk yönetmen ve yapımcılarla ülkemizden festivalde filmleri gösterilen yönetmen, yapımcı ve yönetmen meslek örgütleri temsilcilerini buluşturan, iki gün süren bir yuvarlak masa toplantısı yer aldı. Toplantıda Akdeniz sinemaları arasında ortak yapım ve dağıtım alanlarında işbirliği olanakları değerlendirildi, somut öneriler ortaya konuldu.