Ahmet Özhan Sakaryalılarla 15 Temmuz’da meydanda buluşacak

Büyükşehir Belediyesi, kahramanlık destanının yazıldığı 15 Temmuz’un 6’ncı yıldönümünde o gecenin simgesi olan Demokrasi Meydanı’nda Ahmet Özhan dinletisi, film gösterimi, mehteran gösterisi ve dua programı gerçekleştirecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, milyonların büyük bir kahramanlıkla hain darbe girişimini engellediği 15 Temmuz’da geniş çaplı bir program gerçekleştirecek. 6’ncı yıldönümünde o kahramanlığı anmak için o gecenin sembolü olan Sakarya Demokrasi Meydanı’nda gece yarısına kadar etkinlikler gerçekleştirilecek.

Gece yarısına kadar sürecek

Başkan Ekrem Yüce’nin talimatıyla meydandan selalar yükselecek, 15 Temmuz film gösterimleri yapılacak, dualar okunacak ve programa davet edilen Sakarya’nın 15 Temmuz gazileri o gece yaşadıklarını anlatacak. Saat 20.00’da başlayacak programda ünlü sanatçı Ahmet Özhan sahne alacak. Büyükşehir Mehteran Takımının kahramanlık türküleri söyleyeceği gecede 15 Temmuz’da şehadete yürüyen 248 kişi için dualar okunacak.

Tüm Sakarya davetlidir

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Büyük bir kahramanlık örneğinin sergilendiği, vatandaşların ortaya koyduğu irade sayesinde engellenen 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmuyor, unutturmuyoruz. 6’ıncı yıldönümünde Sakarya Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştireceğimiz gecemize tüm Sakarya halkını davet ediyoruz” denildi.