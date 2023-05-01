Ahmet Gültekin'den Kan Çiçekleri'ne Blues yorum

Türk Halk Müziği'nin yaşayan efsanesi Musa Eroğlu'yla yaptığı düetle adından söz ettiren Ahmet Gültekin şimdi de bir başka usta Zülfü Livaneli'nin eserini yorumladı.Gemlik Life / BURSA (İGFA) - Halk müziğine kattığı yenilikçi yorum ve çalışmalarla adından söz ettiren Ahmet Gültekin ustaların izinde yaptığı çalışmalara bir yenisini eklemenin heyecanını yaşıyor.



Ahmet Gültekin'in Nisan ayı içerisinde yayınlanacak olan yeni çalışması klasik bir esere bambaşka bir lezzet katacak.



Usta sanatçı Zülfü Livaneli'nin "Kan Çiçekleri" eserini Ahmet Özgül aranjesiyle ve Yediveren Orkestrası ile Blues-jazz formunda seslendiren Ahmet Gültekin bu projenin heyecanını yaşadığını dile getirdi.



Ahmet Gültekin, çocukluğundan beri büyük hayranı olduğu Zülfü Livaneli'nin eserini Blues jazz formatında genç nesle de tanıtacak olmanın heyecanını yaşadığını söylerken, "Dünyanın en önemli müzik adamlarından Zülfü Livaneli'nin geniş hayran kitlesini memnun edebilmek için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" dedi.



Klibin yönetmenliğini Feyzi Sarıkaya ve Umut Yiğit üstlenirken, Bağlama:Hasan Genç, Kaval:Ferhat Erdem, Soprano Saksafon:Volkan Kuzu, Gitar:Ahmet Özgül, Bass:İskender Kar, Davul:Murat Söğüt, Perküsyon:Burak Çakır gibi usta isimler Ahmet Gültekin'e eşlik etti.