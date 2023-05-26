Afrodit'in torun sevinci

Onur Akay, yakın dostu Banu Alkan’ın şimdilerde torun sevinci yaşadığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ün yapan ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay’dan, bu sefer müjdeli bir haber geldi. Akay, Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Banu Alkan’ın ve ailesinin şimdilerde torun sevinci yaşadığını duyurdu.

Akay, “Değerli oyuncumuz Banu Alkan’ı yakından tanıyanlar, yeğenlerine çok düşkün olduğunu, onlara adeta annelik yaptığını bilir. Banu ablamın Almanya’da yaşayan abisi değerli dostum Osman Alkan’ın ikiz torunları dünyaya geldi ve Osman ağabeyim dün yanıma gelerek bu sevincini benimle paylaştı ve beraberce kutlama yaptık. Banu Alkan’ın yeğeni Nataly, Berlin’de ikiz oğlan çocukları dünyaya getirdi. Finn ve Louis isimlerini verdikleri ikiz bebekler, aileye torun sevinci yaşattı. Banu Alkan da ikizlerin anneannesi sayılır ve ikizler Alkan'a da çok büyük bir mutluluk yaşattı. Finn ve Louis çok tatlı. Allah onları analı babalı büyütsün, şansları açık olsun inşallah.” ifadelerini kullanarak İkiz bebeklerin ve Osman Alkan’la çekildiği fotoğrafını paylaştı.

Bir süredir büyük bir aşk yaşadığı iş insanı Kemal Yıldız ile evlilik kararı alan Banu Alkan’ın adım adım evlilik yolunda ilerlediği de gelen bilgiler arasında.