Afra'lı reklam kampanyasına muhteşem tanıtım

Elidor’un Afra Saraçoğlu iş birliğiyle gerçekleştirdiği Brezilya Keratin Terapi Serisi reklam kampanyası muhteşem bir davetle kutlandı.İSTANBUL (İGFA) - Mükemmel düz saçları ve özel tasarlanan kıyafetiyle geceye damga vuran Afra Saraçoğlu’nun ev sahipliğindeki davete Bade İşçil, Şükran Ovalı, Rabia Soytürk, Şevval Şahin, Buçe Buse Kahraman, Cemal Hünal, Aslı Bekiroğlu, Serkay Tütüncü, İpek Filiz Yazıcı, Özlem Ada Şahin, Yiğit Kirazcı, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Elçin Afacan ve Rahimcan Kapkap, gibi ünlü isimler katıldı.

Elidor’un başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu iş birliğiyle Brezilya Keratin Terapi Serisi reklam kampanyasının başarısı Divan Kuruçeşme’de özel bir davetle kutlandı.

Müjde Kızılkan’ın sahne aldığı ve DJ Murathan Özbek & Can Balta’nın performansı ile devam eden partide davetliler için özel olarak hazırlanan styling köşeleri ve saç bakımı için hazırlanan deneyim alanları davetlilerin ilgi odağı oldu.

“Elidor ile yollarımız geçtiğimiz yıl kesişti. Birlikte çalışmak çok keyifliydi ve iyi ki de devam ettik” diyen marka yüzü Afra Saraçoğlu, “Ürüne gelecek olursak, saçımızı düz kullanmak istediğimizde pürüzsüz olsun, mükemmel ipeksi görünsün ve aynı zamanda da ışıldasın gibi uzun bir listemiz var. Çünkü düz saç hata gizleyebildiğin bir saç değil. Bana seriyi denettiklerinde ürünlerin tüm beklentilerimi karşıladığını gördüm. Geriye bu hikayeyi herkese anlatmak kalmıştı. Filmi de sevdim, konsept olarak kızların kızlara destek olma hikayesi bana iyi geldi. Saç bakımı kişisel bakım rutinimin önemli bir parçası. Kamera önünde olmak demek kamera arkasında saçlarınızın sıkça yıpratıcı işlemlere maruz kalması demek. Bu sebeple bakım yapmak, doğru ürünleri kullanmak zorundayım. O yüzden evde de kolaylıkla yapabildiğim keratin bakımıyla saçlarımı şımartıyorum.” şeklinde konuştu.

"KADINLAR CANLARI SIKILDIKÇA SAÇLARIYLA OYNAR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Afra Saraçoğlu, "Çok büyük bir organizasyon var burada. Gurur duyuyorum böyle bir ekiple olduğum için. Sabah kalktım, duş aldım sonrasında buraya geldim. Makyajım ve stylingim yapıldı. Umarım iyi görünüyorumdur." dedi. Saçları hakkında konuşan Afra Saraçoğlu, "Farklı bir stil değişikliğine gider misiniz?" sorusuna, "Saçlarımla oynamayı çok seviyorum. Bir ara sarıydı da zaten. Bir proje gelirse değiştirmeye de açığım. Kadınlar canları sıkıldıkça saçlarıyla oynarlar. Benim de saçlarımı arada farklı görmek hoşuma gidiyor." diye yanıt verdi.

"FARKLI KÜLTÜRLER TANIMAK HOŞUMA GİDİYOR"

Geceye katılan Rabia Soytürk de muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Rabia Soytürk, geçtiğimiz günlerde gittiği Tayland tatilini anlattı. Soytürk, "Harika geçti. Dinlendiğim bir tatil dönemindeyim. Havası, insanları ve kültürleri çok farklı. Farklı kültürler tanımak hoşuma gidiyor." dedi.

"BEN SAÇLARIMI YENİLEMEYİ SEVİYORUM"

Buçe Buse Kahraman da soruları yanıtladı. Kahraman, "Ben saçlarıma çok vakit ayırıyorum. Setlerde çok yıpranıyor saçlarımız. Ben saçlarımı sürekli yenilemeyi seviyorum. Normal hayatımda hep doğal kullanıyorum, maşa fön yapmıyorum genelde." dedi.

"CANER'LE GURUR DUYUYORUM"

Oyuncu Şükran Ovalı da geceye katılan ünlü simalar arasındaydı. Uzun zamandır gecelere çıkmayan Ovalı, "Biraz ufak bir hayatım var benim. Çocuğa ayırıyorum işten arta kalan zamanımı da. Eskiden de gecelere çıkmıyordum ya. İşlerde görüşüyoruz, fena da değilim diye düşünüyorum." diyerek gülümsedi. Saçlarından bahseden Şükran Ovalı, "Bir birey yetiştirirken birey olduğunu anlıyorsun. Ben doğumdan sonra kendime ve saçlarıma daha çok vakit harcadım. Serumlar vs. doğumdan sonra çok dikkatli davrandım." dedi. Eşi Caner Erkin'den de bahseden Şükran Ovali, "Gurur duyuyorum ben onunla. Caner 35 yaşında ve işini çok ama çok seviyor. Bazen hatırlatıyorum ona 11 kişi oynuyorsunuz tek başına yenilmedin diyorum." diyerek eşine övgüler yağdırdı.

"YENİ YILA MÜKKEMMEL GİRDİM"

Yeni yılı Brezilya'da karşılayan Şevval Şahin, "İnanılmaz güzeldi. Yeni yıla mükemmel girdim. 24 yaşındayım, hemen hemen çoğu yeri gördüm. Tokyo'yu görmek istiyorum. Bu yıl inşallah gideceğim. Bu sene İstanbul'da biraz kalıp ev ve işle uğraşmak istiyorum" dedi.

"BEN SAÇLARIMI BOYATMIYORUM KENDİ RENGİ"

Geceye katılan son isim de Bade İşçil'di. Gazetecilerle sohbet eden İşçil, "Sarı saç bütün saçlardan zor. Saçı da uzatınca bakımlı olması şart. Doğduğumdan beri aynı renkte. Saç rengim kendi rengi. Ben boyatmıyorum." dedi. 2024 yılından da bahseden Bade İşçil, "Hep bir umut. Yeni yıl yeni umutlar demek bence. Başlarken hep dilekler tutulur. İnşallah güzel olur." diyerek yeni yıl dileklerinden bahsetti