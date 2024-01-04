Adnan Şenses'in manevi kızı fırtınalar estiriyor

Bir süredir sesi soluğu çıkmayan merhum Adnan Şenses’in manevi kızı Banu Kalender Bebek, sessizliğini Karnaval tadında bir klip ile bozdu.İSTANBUL (İGFA) - Adnan Şenses’in uzun yıllar hiç yanından ayırmadığı, emek verdiği ,menajerliğini ve basın danışmanlığını teslim ettiği, sesine, çalışkanlığına ,karakterine kefil olduğu, konserlerinde önce vocal sonra solo programlar yaptırdığı manevi kızı Banu Kalender Bebek ‘Bebek Cover’ isimli maxi single albümü ve yepyeni klibi ‘El Bebek Gül Bebek’ Miracle mix’ çalışması ile fırtınalar estiriyor.

Görüntüsünü baştan aşağı yenileyen Banu Kalender Bebek pop ve alaturka tarzı ile dünya standartlarında olduğunu gözler önüne seriyor.