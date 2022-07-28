Adana’da Bi Yaz konserleri coşturuyor

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce ilki 29 Haziran’da düzenlenen ve eylüle kadar sürmesi planlanan “Bi Yaz” konserleri her çarşamba Atatürk Parkı’nda sürüyor.

ADANA (İGFA) - Adana’da faaliyet gösteren yerel müzik gruplarının sahne aldığı ücretsiz Bi Yaz konserlerine Adanalılar yoğun ilgi gösteriyor.

30 Temmuz 2022 günü Karataş ilçesi Atapark’ta yapılması planlanan Bi Yaz Konseri öncesi Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen konsere Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

MEHTER DE BİZİM İZMİR MARŞI DA, KURTULUŞ SAVAŞI DA BİZİM MALAZGİRT DE

Toplumun birleşmeye, dayanışmaya, birbirini sevmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Başkan Zeydan Karalar, “Az önce İzmir Marşı’nı dinledik. Kurtuluş Savaşı Mücadelesi’nden çıkan bir marştır. İzmir Marşı da bizimdir, Mehter Marşı da bizimdir. Her ikisi de milletimizin marşıdır. Malazgirt de bizimdir, Kurtuluş Savaşı da bizimdir. Hepsi Türk Milleti’nin kahramanlığıdır, hepsiyle gurur duyuyoruz” dedi.

AYRIŞTIRMAK VE KAMPLAŞTIRMAK YOK, KARDEŞLİK VE BERABERLİK VAR

Asla ayrıştırıcı ve kamplaştırıcı bir dil kullanmadıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, “Bize oy verene de vermeyene de eşit hizmet ulaştırıyoruz. Hepsi bizim vatandaşımız. Ülkemizin yeni bir siyasi dile, yeni bir anlayışa, barışa, kardeşliğe, dostluğa hiç olmadığı kadar ihtiyacı var. Biz de bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bi Yaz konserlerinde halkımız birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştiriyor. Sanatın gücüyle bir aradayız ve katılımcılar sorunlarını bir süreliğine de olsa unutuyor, eğleniyor. Biliniz ki bu kardeşiniz, ağabeyiniz sizleri canından çok seviyor. Adana’yı ve sizleri çok seviyorum. Bu anlayışla gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Konsere katılan Adanalılar birbirinden güzel parçaları ve ezgileri dinleyerek gönüllerince zaman geçirdiler.