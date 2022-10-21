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Adana Tarihi Taş Köprü'de muhteşem defile

MAGAZİN 21.10.2022, 17:37
Adana Tarihi Taş Köprü'de muhteşem defile

Adana tarihi Taş Köprüde Adana Fasion Week  festival ile kendinden bahsettiriyor. Fakat bu sefer bambaşka bir konsept.ADANA (İGFA) -  Adana Fashion Week uluslar arası bir platformda yer almaya hazırlanıyor. Adana tarihi dokusu, kültürü, sanatı ve aynı zamanda tekstil ve pamuk diyarı bir şehri olan Adana  şimdi Dünya’nın en büyük moda haftasına ev sahipliği yaptı.

Adana moda ve tasarım yönü ile yeni bir değer kazanıyor. Adana fashion week 19 – 20 Ekim 2022 tarihleri arasında Tarihi Taşköprü ve Adana Seyhan Otel de  gerçekleşen muhteşem defilelerle moda ve sanat dünyasının önemli simalarını ağırladı. 

Adana Fashion Week  YD Medya Organizasyon kurucusu Yudum Dağparçası tarafından organize edilen ve aynı zamanda bir çok sosyal proje içermekte gençlere ve kadın girişimcilere destek olurken, Adana’nın yurt dışına tanıtımı ve Türk modasını tüm dünyada desteklemek ve geliştirmek için çalışmalar yürütülüyor.

Ödüllü ünlü koreograf Asil Çağıl’ın koreografi ve sanat yönetmenliğini  yaptığı sunuculuğunu ünlü model Duygu Çakmak'ın yaptığı baş manken Özge Ulusoy ve uluslar arası taçlı güzeller Zeliha Çal, Yağmur Ayaz, Açelya Kartal,Seviye İkbal Tulgar, Gamze Balım,Dilara Kurşun,Nazlıcan Erden, Derya Ekşioğlu, Melissa Aslan, Melisa İmrak, Melike Yalnız,Yanita Shmidt, Leena Shindondola, Tuğçe Tekin, Oğulşat Gagşalova, Rabia Hazır’ın üstelendiği muhteşem defilelerde,birbirinden güzel kıyafetleri Adanalı Moda severlere sergiledi.

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