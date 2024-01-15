Adalan Şirketler Grubu'na muhteşem gecede ödül!

Çalışan Gazeteciler Haftası'nda düzenlenen Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya'nın organize ettiği Altın Orkide Müzik Medya Ödül gecesinin ilkine toplamda 100 kişi katıldı ve 60 kategoride alanında başarılı isimler ödüllendirildi.İSTANBUL (İGFA) - Ankara'nın sevilen İş İnsanı Gökhan Cankaya yaptığı çalışmalarıyla ödül almaya hak kazandı. " Yılın En İyi Şirketi - Adalan Şirketler Grubu " ödülüne layık görülen Gökhan Cankaya, ödül alma heyecaninı yaşadı. Hasta olduğu için törene gelemeyen Gökhan Cankaya'nın ödülü kendisine teslim edilecek.Gökhan Cankaya, gazetecilere "Projelerimiz yoğunlukla artarak devam edecek.Bizim gücümüz sizlersiniz yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz.Gökhan Cankaya bu ödülümü beraber ilerlediğim yol arkadaşlarıma armağan ediyorum " diyerek konuşma yaptı.

Ödül gecesinde Ünlülerin iletişim danışmanı Özgür Aras , Ünlü Radyocular Mine Ayman , Michael Kuyucu, Fatih Bulut , Ünlü Fenomen Ytl Osman, Yeşilçam'ın usta ismi Nil Ünal ,Tuğba Ünal , Mor Narpın, Şair Murat Selçuk Katıoğlu, Ünlü Yönetmen Buğra Karacam Ve Ceybesk , Hatiç Gibi ünlü isimler vardı. Şenol İpek ve Esinyum sunumuyla muhteşem geçen gecede Dj Gürkan Şaşmaz çaldığı şarkılar ile geceye renk kattı.