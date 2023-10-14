Abur Cubur Show Kitap Fuarı’nda

13. Kocaeli Kitap Fuarı’nın 8. gününe Abur Cubur Show damgasını vuracak.13. Kocaeli Kitap Fuarı’nın 8. gününde BKM mutfak oyuncularından Onur Atilla ile televizyonlardan ve sosyal medyadan tanıdığımız Doğan Akdoğan, birlikte sundukları “Abur Cubur Show” ile 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda izleyici karşısına çıkıyor. Atilla ile Akdoğan’ın birlikte hazırladıkları “Abur Cubur Talk Show”, bu akşam Kocaeli Kongre Merkezi’nde sahnelenecek.

KİTAP FUARI İÇİN ÖZEL İÇERİK

“Şehirlerin Işığı” temalı etkinliklerin sonuncusu olan programda Atilla ve Akdoğan ikilisi 13. Kocaeli Kitap Fuarı için özel bir içerik hazırladı. Oyun Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak.