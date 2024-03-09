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8 Mart'ı Kalben kutladı

MAGAZİN 09.03.2024, 08:25
8 Mart'ı Kalben kutladı

Ünlü sanatçı Kalben, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Babylon Bomonti’te muhteşem bir müzik gecesine imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Kalben, aynı gün Hoş Bir Seda etiketi ile tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşturduğu ‘Hatıraların Gölgesi’ adlı şarkısının lansman konserinde yaklaşık iki saat muhteşem bir performans sergiledi.

Şarkının tüm dijital platformlarda dinlemeye açıldığı tarih ile eş zamanlı yapılan tanıtım gecesinde, tüm müzikseverler ‘engellenmeden ‘bir arada müzik dinleyebilmenin keyfini yaşadılar. Dünya Kadınlar Günü’nde emekçi kadınlar için yapılan bu konserde, tüm şarkılar aynı anda işaret diline çevrilerek ve canlı deşifre sistemiyle senkronize bir şekilde sahneye yansıtıldı. Kalben’in sesli betimleme desteğiyle sahnesini ve kostümünü de anlattığı konser, yaşam alanlarının erişilebilir olması için çözümler üreten Erişilebilir Her Şey’in danışmanlığı ile gerçekleşti. 

Daha önce düet yaptığı Hakan Kurtaş ile birlikte ‘Tesadüfen’ şarkısını okuyarak dinleyicilerine bir sürpriz yapan Kalben’in dinleyicileri ile kurduğu samimi iletişim de görülmeye değerdi. Tüm şarkılarını dev koro eşliğinde söyleyen Kalben, ‘Bu gece çok anlamlı. Hepimiz ayrımsız bir aradayız. Hem de emekçi kadınların günü. Bugün yayınlanan ‘Hatıraların Gölgesi’ni hep beraber söylememiz inanılmaz gurur verici. Erişilebilir konser var etmemiz de öyle’’ dedi ve yoğun alkış aldı. 

Söz ve müziği Kalben’e ait olan Genco Arı’nın düzenlemesiyle çıkan şarkının lansman konserinde dev barkovizyonda okunan şarkıların sözleri ve sahnede sanatçının konuşmaları canlı üst yazı olarak aktarıldı. İşaret dili çevirmeninin ve canlı deşifre personelinin de hazır bulunduğu sahnede, gece başından sonuna kadar tüm erişilebilir iletişim araçları kullanıldı ve  müziğin şifası için tüm engeller kaldırılmış oldu.

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