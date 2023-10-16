76 yaşındaki Kamuran Akkor: Sahnede genç kızı oynarım

Gençlik sırrı her zaman merak edilen 76 yaşındaki Türk Müziği Sanatçısı Kamuran Akkor, ‘Dişlerim hariç hiç estetik yaptırmadım’ dedi. Ve ekledi: “Tiyatro sahnesine ilk adımımı attığımda 12 yaşındaydım 80 yaşında bir kadını canlandırmıştım. Şimdi de ‘bir genç kızı oyna’ deseler oynarım.”İSTANBUL (İGFA) -56 yıldır müzik dünyasında çalışmalarını sürdüren 1969 yılında, “Reyhan” adlı şarkısı ile ilk altın plak, “Bir Teselli Ver” ile deAltın Taç ödülüne layık görülen Kamuran Akkor, Akşam Gazetesi’nden Yasemin İlan’a özel açıklamalar yaptı.

Tiyatro sevdası dolayısıyla kendi tiyatro sahnesini kurduğunu anlatan Kamuran Akkor, ilk oyununu 12 yaşındayken 80 yaşında birini canlandırarak sahnelediğini dile getirdi.

Kamuran Akkor, ‘Yaşınızı göstermiyorsunuz, hala çok güzelsiniz şimdi genç bir kızı canlandırmanızı isteseler kabul eder misiniz?’ sorusuna karşılık ‘Elbette istenirse, uygun görürlerse canlandırırım. Benim yüzümde dolgu, botoks dahi hiçbir estetik dokunuş yok. Bir tek gençlik yıllarımda ön dişlerim kırılmıştı, onu yaptırmak zorunda kaldım. Zaten estetik yaptırmaktan çok korkuyorum” dedi.Bundan beş yıl önce “Genç Kızlara taş çıkartırım” dediğiniz doğru mu?” şeklindeki soruya karşılık Kamuran Akkor “Kesinlikle öyle bir şey demedim, denilir mi ayıp. Fakat tiyatroda istenirse öyle bir imkan olursa genç kızı canlandırabilirim” şeklinde konuştu.

YETENEK AVINA ÇIKIYOR

Kimseyi kendine veliaht olarak görmediğini, her sesin kendine özgü olduğunu söylen Kamuran Akkor ‘Yetenek keşfedip, müzik dünyasına kazandırmak için eğitim vereceğim’ dedi. Kats Sahne’de koro eğitimleri veren usta sanatçı “Kasım ayında başvurular başlayacak. İyi sesler bize gelip başvuracak biz de jüri üyelerinin değerlendirmesi sonrası 10 kişiyi burslu eğitime kabul edeceğiz. Güzel sesleri eğitip müzik dünyasına kazandıracağız. Bunun içindört başı mamur sesi güzel, okuması güzel, üslubu güzel, diksiyonu güzel adaylar arıyoruz” dedi.

76 yaşındaki usta sanatçı ‘gençlik sırrının’ sorulması üzerine şu sözleri dile getirdi: “Genç kalma sırrımı çok merak ediyor hep soruyorlar. Öncelikle iyi niyetli olacak, hayata güzel bakacaksınız. Hepimizin hataları olabilir, olgunlaştıkça hataları azaltmalı, daha hoşgörülü, daha alçakgönüllü, daha iyi niyetli olunmalı. Eşim çok iyi niyetliydi onun bana çok katkısı oldu, ben kadın olarak alıngandım onun sayesinde o alınganlığımı da yenebildim. Yaşantınıza ve özellikle uykunuza dikkat edeceksiniz. Kilo kontrolü de önemli bir konu. Ben 30 yıldır aynı kilodayım, bu yaz 3 kilo aldım hemen geri verdim, hiçbir zaman rahat bırakmıyorum kendimi. Sebze ve balık ağırlıklı besleniyorum. Gençlik ve güzellik içten dışa vuran bir şey öncelikle iyi niyetli olun, hatalarınızı azaltın.”

HER ŞARKIM ALTIN PLAKLIKTI

‘Şimdiye kadar kaç ödül aldınız, saydınız mı?’ şeklindeki soru üzerine Kamuran Akkor şunları dile getirdi: “Çok ödül aldım sayısını bilmediğim kadar çok. İçlerinde benim için en önemlisini söyleyeyim Azeri şarkı Reyhan ile altın plak almıştım bir de Bir Teselli Ver ile Altın Taç ödülüne layık görüldüm. Türkiye’de altın taç alan ilk kadın sanatçıyım, benimle aynı akşam Orhan Gencebay da altın taç ödülü almıştı. Fakat şunu belirtmek istiyorum 12 yılda 50 albüm yapmış biri olarak her şarkımla altın plak almam gerekirdi. Fakat bana ödül yetiştirmeleri mümkün değildi. Hepsini yetiştiremeyecekleri için altın tacı onların yerine kabul ettim. Altın taçta hepsi birikmiş gibi oldu çok değerlidir benim açımdan.”

KAMURAN AKKOR SERGİSİ YOLDA!

Film ya da kitap gibi bir düşüncesi olmadığını söyleyen Kamuran Akkor hayatının özeti niteliğinde bir sergi yapmayı düşündüğünü dile getirdi. Kızı Menekşe Uçaroğlu’yla böyle bir karar aldıklarını anlatan usta sanatçı “Başta altın tacım, altın plaklarım olmak üzere giydiğim sahne kıyafetlerim, plaklarım, haberlerimin yer aldığı gazete küpürleri, takılarım ve daha bir çok bana ait eşya o sergide sevenlerimle buluşacak” dedi.