45. Kütahya Festivali açıldı

Bu yıl 45.’si düzenlenen Kütahya Belediyesi 100. Yıl Kültür Sanat Etkinlikleri 45. Kütahya Festivali, Ahmet Şafak konseri ile açıldı.

KÜTAHYA (İGFA) - Fuar alanında bu yıl 45.’si açılan Kütahya Festivali, açılışının ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu. Mehteran takımı gösterisi, yerel sanatçı konseri, Dj performansı ile başlayan açılış programında konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, festivalin Kütahya’ya ve hemşehrilerine hayırlı olmasını diledi. Kütahya’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Zanaat ve Halk Sanatları dalında Türkiye’nin ilk şehri olduğunu vurgulayan Başkan Işık, dünyanın sayılı kentlerinden birisi olan kültür ve sanatın başkenti denilebilecek Kütahya’nın, özellikle kültürel faaliyetlerin bu festivalde sergileneceğini ifade etti.

Başkan Işık; “Pandemi sürecinde bu tür etkinliklere ara verilmek zorunda kaldık. Aradan geçen 3 yıl sonra bu festivali yapmanın mutluluğu içindeyiz. Ama bu işi organize etmek, ev sahipliği yapmak yetmiyor. Hemşehrilerimizin buraya katılıp, bu etkinliklere sahip çıkması işin başlamasından daha önemli. Bundan dolayı bu açılışta bizleri yalnız bırakmayan siz değerli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu alanda 20 günlük süre içinde önemli sanatçılarımızı, birçok stantta ülkemizin değişik illerinden gelen esnaflarımızın sergileyeceği yöresel ürünleri ve sanat eserlerini göreceğiz. Bu tür etkinlikler illerin dışa açılmasında önemli yere sahip. Bu festivalin hazırlanmasına emeği geçen şirketimize teşekkür ediyorum. Festivalimiz şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Işık konuşmasının ardından festivalde stant açan esnafları ziyaret ederek sohbet etti.

Festival Ahmet Şafak’ın seslendirdiği şarkılarla devam etti.

45. Kütahya Festivali’nin açılışına Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, Murat Arık, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, MHP KAÇEP’ten Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hülya Öztürk, belediye birim müdürleri ve Kütahyalılar katıldı.