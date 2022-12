35. Best Model of The World'e muhteşem gala

35. Best Model of The World-Dünyanın En İyi Mankeni Yarışması Aralık gecesi Şişli Belediyesi, Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde muhteşem bir gala ile gerçekleşti. National costume ödülünü kadınlarda Sri Lanka, erkeklerden Gürcistan aldı.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 35. Kez gerçekleşen yarışmada 43 ülke yarıştı. Ülkelerinden gelen mankenler Wow İstanbul Hotel’s & Convention Center’da kamp yaptılar.

Yarışmanın en büyük sürprizi, Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman sahneye peruk ile çıkması olurken, seyirciler inanılmaz bir şaşkınlık yaşadı.

Gecede; Ege, Çağla ve Madlena şarkı söylediler.

Yarışmanın koreografisini ve sanat yönetmenliğini ünlü koreograf Asil Çağıl gerçekleştirdi.Yarışmayı eski bir Best Model olan Açelya Kartal ve Robert Bams takdim etti.

En İyi Mankeni Yarışması’nın kadın mankenleri Faize & Sevim, erkek mankenleri ise Şinasi Günaydın tasarımlarıyla podyuma çıktılar.

Yarışmada Jüri Başkanlığını Erkan Özerman ile birlikte Ece Gürsel yaptı ve Gökay Kalaycıoğlu jüri komiseri olarak görev aldı.

43 ülkenin mankenleri arasında zorlu seçimi yapmak üzere; Barbaros Yüksel, Oğulşat Gagşalova, Alev Esen, Ali Günaydın, Merih Ergürbüz, Almila Nur Özerman, Nükhet Duru, Yusuf Azuz, Engin Koç, Sibel Tan, Murat Baba, Dilek-Ertan Etike, Engin Duman, Binhan Berkman, İlker Uzunalan, Muhteşem Candan, Ali Karacan, Cenk Kökan jüri olarak bulundular.

NATİONAL COSTUME ÖDÜLÜNÜ KADINLARDA SRİ LANKA, ERKEKLERDEN GÜRCİSTAN ALDI

Türkiye Büşra Karakaş ve erkeklerde Belgium Theo Groene Best Model of The World seçildi.

İkinci kadinlardan USA Maylin Uyanık, erkeklerden Türkiye Emir Mayacı, üçüncü kadınlarda Arnavutluk Florinda Loki, erkeklerde İspanya Noah Leon Simon seçildi.