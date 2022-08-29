30 Ağustos coşkusu Büyükşehir ile yaşanacak

Denizlililer, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Büyükşehir Belediyesinin yarın 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda saat 21.00’de düzenleyeceği Fatma Turgut konseri ile yaşayacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda vatandaşların bayram coşkusunu doyasıya yaşaması için dev bir organizasyona imza atıyor. Tarihi zaferin 100. yıldönümünde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen özel kutlama programında sevilen sanatçı Fatma Turgut sevilen şarkılarını Denizlililer için seslendirecek. Muhteşem sesi ve şarkılarıyla tanınan Fatma Turgut’u hayranlarıyla bir araya getirecek Denizli Büyükşehir Belediyesinin konser organizasyonu yarın (30 Ağustos 2022) 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda saat 21.00'de başlayacak. Fatma Turgut’un birbirinden güzel şarkılarını seslendireceği konser ile Denizlililer 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu dolu dolu yaşayacak.

Tarihi zaferin coşkusunu hep birlikte yaşayacağız

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sevilen sanatçı Fatma Turgut’un sahne alacağı 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'nde tarihi zaferin coşkusunu hep birlikte yaşayacaklarını vurgulayarak, tüm hemşehrilerini bu özel organizasyona davet etti.