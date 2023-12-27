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2024'ün ilk komedisi 5 Ocak'ta vizyonda

MAGAZİN 27.12.2023, 18:45
2024'ün ilk komedisi 5 Ocak'ta vizyonda

Yılın komedisi olarak iddiasını ortaya koyan ve seri film olarak yola çıkan Başkan filminin basın. Toplantısı gerçekleştirildi. Dev oyuncu kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile dikkat çekien film, bol kahkahalı bir iki saat vadederek, 5 Ocak 2024’ten itibaren beyazperdedeki yerini alacak.İSTANBUL (İGFA) -  Oyunculuklarıyla kaliteli bir seyirlik olarak izleyicinin önüne çıkacak olan Başkan’da Diren Polatoğulları, Necip Memili, Büşra Pekin, Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel, Bülent Çolak, Sinan Demirel ve Salih Kalyon’un yanı sıra ayrıca Muttalip Müjdeci ,Sadık Gürbüz, Gürberk Polat, Sercan Batık, Gözde Kaya, Nil Eray, Ataberk Tufan, Pamir Kurt, İbrahim Yıldırım, Fatih Yücebağ, Cavit Özer, Sevcan Aldatmaz ve Yunus Emre Orhan adlı yıldız oyuncular da yer alıyor.
 
Ovacık Belediye Başkanlığı için adaylıklarını ilan eden Fikri (Diren Polatoğulları) ve Zeynel (Necip memili), başkanlık yarışını komedi lisanı yüksek bir dille anlatıldığı filmin senaristi ve yönetmeni Ulaş Bahadır. A Time Medya / Hale Algan ve Lale Algan’ın yapımcılığını üstlendiği filmin basın toplantısında oyuncular özlenen komedi filminin nihayet izleyici ile buluşacağını ifade ettiler.

Oyuncu Büşra Pekin, ekiple tekrar bir araya gelmenin sevinci içinde olduğunu belirterek, "Biz Tunceli'de 4 hafta bu güzel ekiple vakit geçirdik. Çok güzel bir senaryosu olan, çok güzel bir coğrafyada, şahane bir film çektik. Şehir dışı işlerde ekipler başka türlü kaynaşır. Biz sanırım onun da üstüne çıktık hep beraber. Bir aile gibi olduk. Birbirimizi çok sevdik. Filmde de iki farklı aile ve o ailelerin yakın çevresine hepimiz hayat veriyoruz. Bu lezzeti o dostlukla, o güzel senaryo ve o diyalogların içerisinde verebildiğimize inanıyorum. Çok mutluyum." dedi.
 
Filme çok inandığını dile getiren Pekin, Ulaş Bahadır'ın çok kıymetli bir senarist ve yönetmen olduğunu ifade etti.

Yönetmen ve senarist Ulaş Bahadır ise yapımcılara teşekkür ederek, gülmeye olan ihtiyacı dile getirerek, "Tüm oyuncularımız sağ olsun var olsun, senaryomuzu sevdi. İşimize sıkı sıkıya sarılıp hep birlikte aile olduk, bağlandık. Her birimiz ülkemizi çok seviyor, ülkemizdeki insanlar mutlu olsun istiyoruz. Bunun için güldürmeye geliyoruz. Gülmeye çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

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