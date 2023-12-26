2024'e 'aşkın rengi' ile girecek

Yeni yıl sonrası son çalışması olan tekli eserini müzik severlere sunacağını ifade eden Berfin Gürsoy, yeni yıla İstanbul Dedeman otel sahnesinde giriyor.İSTANBUL (İGFA) - Müzik dünyasında güzelliğiyle olduğu kadar sesi ve yorumuyla dikkatleri üzerine çeken Berfin Gürsoy, yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Yılbaşı gecesine özel hazırlandığını ifade eden Berfin Gürsoy, Yunan ve Türk eserlerden oluşan zengin repertuarıyla sahne almanın yanında modacısına özel bir de kıyafet hazırlatıyor.

Sevilen şarkıcı hazırlattığı kırmızı kostümü için “Kırmızı bana göre aşkın rengi, keşke tüm sevenlerim o geceye kırmızı giyerek gelse ve aşk dolu bir yıl geçirseler, aşkın, sevginin olduğu yerde kötülük olmaz, ben sevgi insanıyım o yüzden kırmızı benim rengim” dedi.

Çıkardığı albüm ve tekli eserlerle müzik otoritelerinden her daim övgü alan Berfin Gürsoy, 2024 benim yılım olacak aşkın rengiyle gireceğim yeni yıldan mutluluk ve başarının zirvesinde çıkacağım iddiasında bulundu.