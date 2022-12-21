2023'te kim nerede sahne alacak belli oldu!

2022’nin sona ermesine sayılı günler kala Yılbaşı gecesi için henüz bir planınız yoksa hangi sanatçı nerede 2023'ye nerede giriyor?İSTANBUL (İGFA) - Yılbaşı dönemi geldiğinde sesiyle, yorumuyla, liste başı şarkılarıyla herkesi coşturan, gönüllere taht kurmuş ünlülerin yılbaşı programları, yılbaşı konserleri ve sanatçılı yılbaşı programları merak ediliyor.

Yılbaşı gecesi pek çok ünlü sanatçı yılbaşı mekanlarında, yılbaşı otellerinde düzenlenen sanatçılı yılbaşı programlarında hayranlarıyla buluşuyor.

Yılın bütün yorgunluğunu ünlülerin yılbaşı özel konserlerinde atmak isteyen kişiler yılbaşı zamanı sevdikleri sanatçıların yılbaşı konser programları ile yılbaşı eğlencesini unutulmaz bir anıya dönüştürüyor.

İşte şarkıcıların yılbaşı programları...

Demet Akalın İstanbul Sahne İstanbul

Ece Seçkin Trabzon Yalıpark Otel

Gülben Ergen Kıbrıs Chamada Prestige Hotel 6 Casino

İrem Derici Batum Eclipse Casino

Seda Sayan Kıbrıs Acapulco Resort Convention

Simge İstanbul Florya Crowne Plaza

Zeynep Bastık Ankara Crowne Plaza