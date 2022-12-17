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2022'ye 'Koç' gibi veda
MAGAZİN 17.12.2022, 08:30
Oğuzhan Koç, 2022 yılını “Kimseler Bulamasın Bizi” isimli aşk şarkısıyla uğurluyor.İSTANBUL (İGFA) - Oğuzhan Koç'un, ritmik melodileriyle aşka teslim olmayı anlatan, söz ve bestesi Oğuzhan Koç & Çağrı Telkıvıran ortak imzası olan “Kimseler Bulamasın Bizi” Hypers Music etiketi ile müzik severlerle buluştu.
Oğuzhan Koç ‘un bu kışın en çok dinlenen aşk şarkılarından biri olmaya aday şarkının üretim sürecinden kesitlerin de yer aldığı stüdyo günlüğü temalı klibin yönetmenliğini Hypers Production’dan Mali Ergin üstlendi.
“Kimseler Bulamasın Bizi” de geleneği bozmayarak Oğuzhan Koç ‘un her şarkısında olduğu gibi çıktığı an itibariyle dijital platformlarda ilk sırayı aldı.
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