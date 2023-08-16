1800 yıllık antik tiyatroda müzik şöleni

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle “TRT Sanatçıları Şehir Konserleri” 19 Ağustos’ta Hierapolis Antik Tiyatro’da düzenlenecek. Ücretsiz konsere tüm vatandaşların davetli olduğu belirtilirken, Denizli Büyükşehir Belediyesi 4 farklı noktadan konser alanına otobüs kaldıracak.DENİZLİ (İGFA) - Her hafta farklı bir şehirde, halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" bu kez Denizli’de sahneye taşınacak. Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle gerçekleşecek konser beyaz cennet Pamukkale’de bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 1800 yıllık Hierapolis Antik Tiyatro’da yapılacak. 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 21.00’de başlayacak ücretsiz konserde Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve TRT Caz Orkestrası ses ve saz sanatçıları sahne alacak. Konser, TRT Müzik ve TRT Radyo’dan canlı yayınla izleyici ve dinleyicilerle buluşacak. Vatandaşların konser alanına rahat ulaşımı için Denizli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz otobüs servis hizmeti verecek.

Saat 17.00’den itibaren ören yerine girişler ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediyesi, konser programı için 19 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30’dan itibaren her yarım saatte bir, Denizli KYK önü, Denizli Valiliği önü, İstiklal Caddesi Kütüphane Karşısı (Zafer Gazoz önü) ve Adalet Parkı’ndan ücretsiz otobüs kaldıracak. Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin Pamukkale Güney Kapısından giriş yapacağı belirtilirken, özel araçlarla etkinliğe gidenlerin ise Pamukkale Kuzey Kapısından giriş yapmaları gerektiği, buradan da servislerle konser alanına götürülecekleri ifade edildi.

Başkan Zolan’dan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kültür ve sanat kenti Denizli’nin çok güzel bir organizasyona daha ev sahipliği yapacağını belirterek, tüm hemşehrilerini bu özel geceye davet etti. Yaklaşık 2 ay önce restorasyonunu tamamladıkları 2 bin 200 yıllık Laodikya Batı Tiyatrosu’nda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı ağırladıklarını, antik tiyatronun sanatseverlerce hınca hınç doldurulduğunu hatırlatan Başkan Zolan, “Çok yoğun çalışmalar sonucu ayağa kaldırılan dünyaca eşsiz tarihi değerlerimizde düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Ben tüm hemşehrilerimi bu güzel programa davet ediyorum. Denizli’miz kültür ve sanat şehir olmaya devam edecek” dedi.