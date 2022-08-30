100'ncü yılda Melek Mosso rüzgarı esecek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenleyeceği konserde sevilen sanatçı Melek Mosso’yu Eskişehirliler ile buluşturacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir’in kurtuluş günü olan 2 Eylül’de düzenleyeceği birbirinden özel etkinlikler ile kurtuluş coşkusunu yaşatacak.

Bu kapsamda düzenlenecek Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü kutlamalarında sevilen sanatçı Melek Mosso Eskişehirliler ile buluşacak.

Saat 21.00’de Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda halka açık ücretsiz gerçekleşecek konserde Melek Mosso şarkılarını bu defa Eskişehirliler ile birlikte kurtuluşun 100. yılı için söyleyecek.

Sazova Parkı’nın büyülü atmosferinde gerçekleşecek konser için Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara ulaşım kolaylığı da sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “2 Eylül Melek Mosso konseri için saat 19.00 itibariyle Ulus Meydanı ve Odunpazarı Alaaddin Parkı'ndan ring seferleri düzenlenecektir. Araçlar konser bitiminde Ulusal Egemenlik Bulvarı Sazova girişinden hareket ederek vatandaşlarımızı Ulus Meydanı ve Alaadin Parkı'na ulaştıracaktır” dediler.

Yetkililer, kurtuluşun 100’üncü yılını hep birlikte kutlamak üzere tüm Eskişehirlileri Melek Mosso konserine davet ettiler.