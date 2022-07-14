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Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne yoğun ilgi

FETÖ’nün hain darbe girişimine ayna tutan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni 3 yılda yaklaşık 1,5 milyon kişi ziyaret etti.

KÜLTÜR 14.07.2022, 11:05
Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne yoğun ilgi

FETÖ üyelerinin 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçerken Hafıza 15 Temmuz Müzesi, o gece yaşanılanların unutulmaması gerektiğini sergilenen obje ve videolarla ziyaretçilerine hatırlatıyor.

Darbe girişiminin 3. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan müze, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bulunuyor.

Ortalama 11 dönüm arazinin ortasında yer alan müze, açıldığı 15 Temmuz 2019'dan beri 1,5 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

Darbe gecesi şehit olan 251 kişinin isimlerinin bulunduğu müzeye gelen ziyaretçiler, önce kubbe şeklindeki anıta uğrayıp burada şehitler için dua ediyor.

Her şehide bir selvi ağacı

Şehitler için 24 saat boyunca selaların okunduğu, içinde oturma yerleri ve mini bir fıskiyenin bulunduğu müzenin bahçesindeki her selvide bir şehidin ismi ve karekodu bulunuyor.

Mobil uygulamayla karekod okutularak, "selviye" ismi verilen şehidin özgeçmişine ulaşılabiliyor.

Müzeye giren ziyaretçileri ilk olarak darbecilerin tankla ezdikleri bir otomobil karşılıyor.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne yoğun ilgi

Şehitlerin ayakkabıları, motosiklet ve hain gecenin diğer hatırlatıcıları

Hain darbecilere bedenleriyle siper olan kahraman şehitlerin özellikle o gece giydiği ayakkabıların dizilimiyle oluşturulan "Şehitlerimizin Ayakkabıları" köşesi ile ayakkabıların yanındaki, üzerinde darbecilerin silahlarından çıkan kurşun izleri bulunan motosiklet müzenin en etkileyici bölümlerinden biri.

Darbe girişiminin izlerini taşıyan ve o geceyle özdeşleşmiş bazı eşyalar, müzede camekanlar içinde sergileniyor.

Hande Fırat'ın cep telefonu, Halisdemir'in beresi büyük ilgi görüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vatandaşları darbeye karşı durmaları için sokağa inmeye çağırdığı görüşmedeki gazeteci Hande Fırat'ın cep telefonu, Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın gösterildiği bir ekranın önünde sergileniyor.

O gece, Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye çalışan darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen astsubay Ömer Halisdemir'in beresi ve kaması, en çok ilgi gören eşyalar arasında yer alıyor.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne yoğun ilgi

15 Temmuz'da şehit ve gazilerin kullanılamaz hale gelen motosiklet kaskı, cep telefonu ve anahtar gibi eşyalarının sergilendiği bölümde, Piyade Albay Mahmut Pınarbaşı'nın bacağından çıkartılan kurşun da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bu kurşunun altında, Pınarbaşı'nın nasıl yaralandığı ve darbecilerin, yardıma gidenlere nasıl acımasızca ateş ettiğinin öyküsü anlatılıyor.

Müzedeki "Çağrı Zafer" isimli odaya gelen ziyaretçilere, burada darbe gecesi yaşananlara ait videolar gösteriliyor.

Müzede ayrıca dünya darbeler tarihi ve sömürgecilik tarihine dair bilgilerin yer aldığı bölümler de bulunuyor.

Özellikle idam urganlarının tavandan aşağı doğru asıldığı kısımda Türkiye'nin yaşadığı darbeler, yargılamalar ve darbelerin ağır sonuçları ile FETÖ amacına ulaşsaydı nelerin yaşanabileceği de ziyaretçilerin hafızalarına kazınıyor.

Pazartesi günleri kapalı olan müze, hain darbe girişimini unutturmamak için ziyaretçilerini bekliyor.

#15 temmuz #müze #fetö
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