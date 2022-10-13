Zeynep’in Diyarbakır rekoru

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile bu yıl ilki yapılan ‘Sur Kültür Yolu Festivali’ kapsamında Diyarbakır Doğ Kapı Meydanı'nda Zeynep Bastık, konser verdi.DİYARBAKIR (İGFA) - Zeynep Bastık, birbirinden hit şarkıları ile kendisini izlemeye gelen on binlerce Diyarbakırlıya unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 70 bin kişi Zeynep Bastık’ın şarkılarına eşlik ederken Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında verilen konserler içinde katılımın en çok olduğu konser olmasıyla rekora imza attı.



Diyarbakırlıların yoğun ilgisi ile karşılaşan Zeynep Bastık, "Şarkılarımı hep bir ağızdan seslendirmek harikaydı inanılmaz mutlu olduğum konserler arasına girdi" dedi.