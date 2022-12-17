Zeki Müren Lisesi'nden anlamlı etkinlik

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Türk sanat müziğinin sevilen isimleriyle aynı sahnede buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin Türk sanat müziği sanatçılarıyla birlikte yaptıkları düet izleyicinin büyük beğenisini topladı.

Konserde Aylin Şengül Taşçı, Bekir Ünlüataer, Cengizhan Sönmez, Eda Karaytuğ, Elif Güreşçi, Esra İçöz, Melihat Gülses, Münip Utandı, Neval Güleç, Şennur Dinleyen ve Umut Akyürek gibi Türk sanat müziğinin dev sesleri yer aldı. Sanat yönetmenliğini Ses Sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı’nın üstlendiği 'Birlikte Söylüyoruz' etkinliğinde Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Türk sanat müziğinin dev sesleriyle birlikte birbirinden güzel eserlerden oluşan repertuarı seslendirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da usta sanatçılara sahnede eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimizle böylesine güzel bir çalışmaya imza atan ve sanat yönetmenliğini üstlenen Aylin Şengün Taşçı başta olmak üzere okul müdürümüze, öğrencilerimize onları böylesine güzel yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize, programa katılım gösteren ve öğrencilerimize unutulmaz bir akşam yaşatan kıymetli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Program sonunda Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencileri, etkinlikte yer alan sanatçılara ait kara kalem portrelerinin yer aldığı çalışmalarını usta sanatçılara takdim etti.