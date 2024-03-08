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'Zamanın Tanığı Takılar' Eskişehir'de görücüye çıktı
KÜLTÜR-SANAT 08.03.2024, 18:44
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy "Zamanın Tanığı Takılar" Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Müze Müdürlüğü'nce kültür varlıklarını tanıtmak amacıyla müdürlük envanterine kayıtlı depoda muhafaza edilen eserlerin “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla sergilendiği "Zamanın Tanığı Takılar" sergisinin açılışını yaptı.
Açılış kurdelesini keserek sergilenen eserleri inceleyen Vali Aksoy, emeği geçenlere tebrik etti.
Serginin 30 Nisan 2024 tarihine kadar ETİ Arkeoloji Müzesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacağı öğrenildi.
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