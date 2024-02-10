Yüksel Ercan Symbol AVM’de kitaplarını imzalayacak
Geçtiğimiz aylarda ilk kitabı “Köşedeki Hayat”ı okuyucuları ile buluşturan Gazeteci –Yazar Yüksel Ercan ikinci kitabı “Eskimeyen Yazılar” ile İzmit’te Symbol AVM’de kitapseverlerin karşısına çıkacak.KOCAELİ (İGFA) - ANAYURT yayınlarından çıkan “Eskimeyen Yazılar” isimli ikinci kitabının imza günü için son hazırlıklarını tamamlayan Yüksel Ercan 11 Şubat 2024 Pazar günü saat 3.00’ten itibaren İzmit D-100 karayolu üzerindeki Symbol AVM’de kitaplarını imzalayacak.
KİTAPSEVERLERİ BEKLİYORUM
Geçtiğimiz günlerde Gebze Center’in kitap fuarında okuyucuları ile buluşan Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan “ Okuyucularımın bana gösterdiği ilgiden son derece memnunum, 02 Şubat Pazaar günü saat 13.00’den itibaren ANAURT yayınları sahibi Mustafa Anayurtlu’nun organizasyonu ile Symbol AVM’de kitaplarımı imzalayacağım, tüm kitapseverleri bekliyorum” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
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|2. Fenerbahçe
|25
|64
|3. Beşiktaş
|24
|39
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|24
|37
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|25
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|25
|25
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|P
|1. Eyüpspor
|21
|49
|2. Göztepe
|22
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|22
|33
|8. Bandırmaspor
|22
|33
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|21
|32
|10. Erzurumspor
|22
|27
|11. Ümraniye
|22
|27
|12. Manisa FK
|22
|26
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|22
|26
|14. Adanaspor
|22
|23
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|22
|22
|16. Şanlıurfaspor
|22
|19
|17. Altay
|22
|12
|18. Giresunspor
|22
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|54
|2. M.City
|23
|52
|3. Arsenal
|24
|52
|4. Tottenham
|24
|47
|5. Aston Villa
|24
|46
|6. M. United
|24
|41
|7. Newcastle
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|36
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|36
|9. Brighton
|24
|35
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|24
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|11. Chelsea
|23
|31
|12. Fulham
|24
|29
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|23
|27
|14. Brentford
|23
|25
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|23
|24
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|24
|21
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|23
|20
|18. Everton
|24
|19
|19. Burnley
|24
|13
|20. Sheffield United
|24
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|61
|2. Girona
|24
|56
|3. Barcelona
|24
|51
|4. Atletico Madrid
|24
|48
|5. Athletic Bilbao
|23
|45
|6. Real Betis
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|38
|7. Real Sociedad
|24
|37
|8. Las Palmas
|24
|35
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|24
|35
|10. Getafe
|24
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|12. Deportivo Alaves
|24
|27
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|14. Rayo Vallecano
|24
|24
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|24
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|17. Celta Vigo
|24
|20
|18. Cadiz
|24
|17
|19. Granada
|24
|13
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|23
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