Yıldırım'da perde çocuklar için açıldı

Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği ‘Masal Fabrikası’ çocuk tiyatrosu, Yıldırımlı miniklere kahkaha dolu anlar yaşattı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Masal Fabrikası’ adlı çocuk oyunu, Adile Naşit Tiyatrosu’nda yüzlerce miniği ağırladı. Çocukları zaman zaman kahkahaya boğan gösteri seyircilerden büyük alkış topladı.

HAYDİ ÇOCUKLAR TİYATROYA

Çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla onlara özel kültürel etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Miniklerimize tiyatro sevgisini aşılamak için onları çocuk oyunlarıyla buluşturuyoruz. Adile Naşit Çocuk Tiyatrosu’nda 2 seans düzenlediğimiz oyuna yüzlerce miniğimiz katıldı ve birbirinden eğlenceli anlar yaşadılar. Yıldırım’ın geleceği olan çocuklarımız için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.