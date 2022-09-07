Bursalı yazar Ayliz Filiz, Yeşilçam’ı anlatan aşk romanı Benim Adım Vefa kitabını Yeşilçam severlerin ve aşk romanı tutkunlarının beğenisine sundu.

BURSA (İGFA) – Yeşilçam’ı anlatan aşk romanı Benim Adım Vefa, Bursalı yazar Ayliz Filiz’in kaleminden okuyucularının beğenisine sunuldu.

Benim Adım Vefa kitabı ile ilgili açıklamalarda bulunan yazar Ayliz Filiz, “70' li ve 80'li yıllarda teknoloji olmadan, manevi değerlerin çok daha ön planda yaşanıldığı, o güzelim gençliğinden gelen insanlar , o yılların değerini çok iyi bilirler. Saf haliyle gerçek bir aşk ile Vefa, o eski yıllarda ve Yeşilçam filmlerinde asılı kalmıştır. Çünkü günümüzde gittikçe Vefa tükenip erimektedir. Oysa insanı insan yapan en büyük değerdir Vefa” dedi.

İnsanların çoğu kez farkında olarak yada olmayarak çıkar, maddiyat ve teknoloji derken aşkı ,vefayı ve saf sevgiyi unuttuklarının altını çizen Ayliz Filiz, “Bende gençliğimin mükemmel geçtiği o seksenli yıllardan kalma bir kadın olarak. Aşkı, hüznü, sevinci, heyecanı, emeği ve saf bir sevgiyi bu kitapta harmanladım. Ama en çok ta tükenmeye mahkum olan vefayı konu aldım ve böylece bir aşk romanı yazdım. Böylece sevgili kitap severlerin içine, belki biraz acı, çokça ders ile tatlı bir huzurun gülümsemesini bıraktım. Tıpkı güzel bir film izler gibi” ifadelerini kullandı.

Aslen Yalova doğumlu olan Ayliz Filiz, küçük yaşlardan itibaren kitaplara, okumaya, yazmaya ve edebiyata olan aşkından, hayatının en büyük zevki ve sevdasını kitaplar üstüne kurmuş, kaleminden damlayan mürekkeple, edebi aşkın çiçeklerini her daim taze tutmuş. Filiz, Yeşilçam tarihine ve seksenli yıllara olan hayranlığını, “her hayat bir hikayedir ve her hayal darklı renkleriyle umudun bir masal dünyasıdır” diyerek Yeşilçam tadındaki ilk romanı olan Benim Adım Vefa’yı okuyucularıyla buluşturdu.