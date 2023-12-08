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Yeditepe’de ücretsiz 20’inci yıl konseri
KÜLTÜR-SANAT 08.12.2023, 23:36
Kanun sanatçısı Sadık Kavas’ın 2003 yılında kurduğu Aşiyan Mûsıkî Derneği, 20. yılını 75'inci konseriyle kutluyor.İSTANBUL (İGFA) - 10 Aralık Pazar günü, saat 17.30 da Yeditepe Üniversitesi – İnan Kıraç Kongre Salonu’nda gerçekleşecek konserde Münip Utandı, Adnan Mungan, Güzin Değişmez, Elif Güreşçi, Aylin Şengün Yaşçı, Eda Karaytuğ, Şükrü Türkmen, Çiğdem Kırömeroğlu Yarkın, Nazire Savram ve Merve Utandı Kalkan olmak üzere birbirinden değerli 10 sanatçı da sahne alacak. Konser tamamen ücretsiz olup tüm müzikseverlere açık olacak.
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