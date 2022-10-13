Yaşar Adıyaman Kayseri Kitap Fuarı'nda

Kayseri Kitap Fuarı bugün kapılarını açıyorKayseri Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen Kayseri Kitap Fuarına,yüze yakın yazar kadrosu bulunan Simer Yayınevi,çocuk kitapları, öykü, roman, deneme, şiir, araştırma,tarih ve kulur tarzında kitaplar ile Kayseri Fuarı'nda yer alacak.

Türkiye’nin en iyi yayın evleri arasında bulunan Simer Yayınevi Başkanı, ünlü yazar Yaşar Adıyaman da,okuyucuları ile buluşacak..5'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'nı 3 milyon kişinin ziyaret etmesi beklenirken, fuarda yazarlarla söyleşi ve imza günü düzenlenecek.

Büyük ilgi gören Kayseri Kitap Fuarı'nda öğrencilere ve kitapseverlere, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak..