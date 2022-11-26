Uzak/Yakın Seramik Heykel Sergisi için Geri Sayım Başladı.

Sanatçının; bireysel içe dönüşe işaret ettiği, kadın ve kilitli gaz maskesi imgelerini kullandığı “Uzak/Yakın” sergisinde 17 eseri İstanbullu sanat izleyicisiyle buluşacak.

Sanatçı Fatih Şimşek “Uzak/Yakın” isimli sergisi ile ilgili düşüncelerini;

“Öncelikle eserlerimin İstanbullu sanat izleyicisiyle buluşacak olmasından dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Eserlerimde kilitli gaz maskeli kadın formlarını tercih etmemin sebebi; kadınlar kimi zaman özgürlüğün, kimi zaman da erkekler dünyasının üstünde bir gücün sembolü olmasıdır. Eserlerimin ana fikri göründüğünden daha da derindir. Özgürlük, toplumsal olarak birlik olmaktan bireyselleşmeye, empati, sisteme direnme v.s. gibi birçok alt başlığı da kapsamaktadır.

“Umut varsa işkence uzar” der Nietzsche. Modern insan ise kendine has kişisel sorunlarını tüm umudunun kökenine koyarak tüketir yaşam süresini. Kendi kişisel cennetinin arayışındaki birey yarattığı cehennemde dışsal sorgulamalarının bir sonucu olarak aynadaki salt gerçeklikle yüzleşir. Hep dahasını isterken kendi işkencecisini yaratmıştır. Peki bunun ne kadarını bilerek ne kadarını bilmeyerek gerçekleştirir? Günün birinde aradığı işkenceciyi bulacağı nihai yer sadece bir ayna mıdır? Yoksa çağlar boyu atalarının yaptığı gibi lilthler, medusalar, cadılar üreterek kötülüğü kadın arketiplere yüklemek kolayına mı gelmektedir? “ sözleriyle dile getirdi.

"Uzak/Yakın" isimli sergiyi, 06 Aralık 2022 tarihine kadar FULART Sanat Evi’nde ziyaret etmek mümkün.

FULART Sanat Evi

Adres: Kızıltoprak, Rüştiye Sokak No.: 19/A 34724 Kadıköy/İstanbul

Fatih Şimşek Kimdir ?

1986 yılında Şereflikoçhisar’da doğdu. İlk sanat eğitimini her zaman en iyi destekçisi ve sanat konusunda en çok yardım eden kişi olan resim öğretmeni ablası Hülya Şimşek’ten ilk ve ortaokul yıllarında aldı. Aksaray Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi’nde Özgür Çağlar’dan anatomi, leke ve estetik eğitiminin temelini aldı. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Orhan Veli’ye ithafen Londra’da geçirdiği dört yılın ardından, Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik ve Cam Bölümü’nde tezli yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sahip olduğu 8 sanat ödülü, 10 kişisel sergi ve birçok uluslararası sergi deneyimi ile hem eğitmeye hem eğitilmeye İzmir’de Broart Sanat Atölyesi’nde devam etmektedir.