Uygarlıkların gizemini fotoğrafladılar

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nin düzenlediği “Midas Vadisi Fotoğraf Gezisinde” fotoğrafçılar Han, Yazılıkaya ve Kümbet üçgeninde kurulan uygarlıkların yapı taşlarını incelediler.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Gençlik Merkezi’nin düzenlediği etkinlikte fotoğraf tutkunları bir araya geldi. Han, Yazılıkaya ve Kümbet üçgeninde yaşayanlarla portre çalışmaları yapan Eskişehirli fotoğrafçılar, Frig ve Doğu Roma’dan kalan yapıtları ayrıntılı biçimde kadrajlarına sığdırdı. Ulus Anıtı’ndan başlayan gezinin ilk durağı Han Yeraltı Şehri oldu. Fotoğrafçılar Friglerin yaşadığı şehri keşfetmenin mutluluğunu yaşarken, kayalara oyulan yaşam noktalarını hayranlıkla inceledi.

Friglerin düşmandan korumak için yeraltına yaptığı tahıl ambarlarının öyküsünü deneyimli rehber Hakan Öncü’den dinleyen fotoğrafçılar daha sonra Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı ile bir araya geldi. Yazılıkaya bölgesindeki fotoğraf gezisi sırasında katılımcılar yağmura yakalanınca Kırkgözlü mağaralarına sığındı.

Son olarak Kümbet’te Solon’un Mezarı (Arslanlı Mabet) ve Selçuklu Kümbetini gören fotoğrafçılar, kendileri için düzenlenen fotoğraf gezilerinin deneyimlerini artırdığını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’e çok teşekkür ederiz. Bizim için çok önemli bir deneyim oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler” dediler.