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Usta sanatçı Bursa'da eserleriyle anıldı

KÜLTÜR-SANAT 21.02.2024, 13:28
Usta sanatçı Bursa'da eserleriyle anıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından düzenlenen ‘Beste ve güfteleriyle Alaeddin Yavaşça’ konseri, sanatseverlere keyifli bir akşam yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Beste ve güfteleriyle Alaeddin Yavaşça’ konserini, Şef Salih Berkmen yönetti. Konserin birinci bölümünde Alaeddin Yavaşçaya ait koro ve solo eserler icra edildi. Dinleyenlerin unutulmaz bir akşam yaşadığı konserde, Güftekar Hüsamettin Olgun ve Alaeddin Yavaşça'nın eşi tarafından eserlerin şiirleri okundu. Konserin ikinci bölümünde ise konuk sanatçı Burcu Göktürk sahne aldı. Usta sanatçının eserlerinin icra eden Burcu Göktürk, dinleyenlerden büyük alkış aldı.

Gecenin sonunda tüm sanatçılar ayakta alkışlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız tarafından konuk sanatçı Burcu Göktürk ve Şef Salih Berkmen’e günün anısına çiçek takdim edildi.

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