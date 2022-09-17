Üsküdar'da hat sergisi açıldı

Hatt-ı Müstakim Ahmet Kutluhan ve Öğrencileri Hüsn-i Hat Sergisi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde açıldı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve hat sanatının yaşayan en büyük temsilcisi Hattat Hasan Çelebi’nin katılımıyla gerçekleşen açılışta icazet töreni de düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Doğrunun, iyinin ve güzelin yolu olan sırat-ı müstakim hattında yeni bir pencere Hatt-ı Müstakim Ahmet Kutluhan ve Öğrencileri Hüsn-i Hat Sergisi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde açıldı. 1 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek serginin açılışı İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve hat sanatının yaşayan en büyük temsilcisi Hattat Hasan Çelebi’nin katılımıyla gerçekleşti. Açılışta hediye takdimi yapıldı ve icazet töreni düzenlendi.

Usta sanatçı Hatt-ı Müstakim Ahmet Kutluhan’ın öğrencileriyle birlikte çıktığı yolculuğun ilk durağı olan sergi, ayetlerin yol gösterici olduğu özgün çalışmaları içeriyor.

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Hat sanatı bizim kadim sanatlarımızdan birisidir. Bizi biz yapan değerlerimizin önde gelenlerinden birisidir” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Biz bu topraklarda bin yıldır varız. Biz sadece asker gücümüzle, tankla, tüfekle değil, kültürümüzle, sanatımızla, sanatçımızla buradayız. İşte asıl kalıcı olmak bu zenginliği, bu güzelliği kuşaktan kuşağa başarılı şekilde aktarmakla mümkündür. Bugün bunun en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. Hasan Çelebi hocamızın talebesi ve onun talebesinin talebeleri… Bugün icazetini alan sanatçılarımızla birlikte bu anlamlı zincir hiç kopmadan devam edecektir diye düşünüyoruz. Altını çizmek isterim ki Üsküdar tarihi derinliği, kültürel zenginliği olan bir merkez. Üsküdar’ın kodlarında bu zenginlik var. Hat sanatı Üsküdar’a çok yakışıyor.“

AHMET KUTLUHAN: “YOLUMUZ, HOCAMIZ, ÜSTADIMIZ HASAN ÇELEBİ’NİN YOLUDUR”

Sergiye bir yıl boyunca hazırlandıklarını belirten Ahmet Kutluhan ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bu sergi üstatlar sergisi değildir. Bu sergi hat sanatına gönül vermiş, bu sanat hayatı boyunca yapmaya karar vermiş kişilerin ortaya çıkardığı çalışmalardır. Bu çalışmalar, çoğu arkadaşın ilk levha yazıları ve hepsinin de ilk sergisi. Sergimizin adına Hatt-ı Müstakim dedik. Hatt-ı Müstakim, doğru çizgi, düz çizgi, doğru yol anlamındadır. Yolumuz, hocamız, üstadımız Hasan Çelebi’nin yoludur. Gelenekten aldığımız güçle geleceğe ecdadın bıraktığı mirası aktarmaya çalışmaktır. ”