Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamındaki Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali tüm hızıyla başladı. Bu yıl 19. kez düzenlenen Mistik Müzik Festivali ile Konyalı müzikseverler dünyanın farklı noktalarından gelen sanatçı ve müzik gruplarının performanslarını yakından izleme şansı bulacak.KONYA (İGFA) - Konya Mistik Müzik Festivali’nin açılışı sevilen Katalan müzisyen Jordi Savall konseriyle yapıldı. Günümüz müzik dünyasının en saygın isimlerinden olan Jordi Savall konserine gerek Konyalılar gerekse Konya’da bulunan yabancı misafirler yoğun ilgi gösterdi. Müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan Jordi Savall, neslinin en yetenekli müzisyenlerinden biri olarak tarihi müziğin günümüzde yeniden yorumlanma sürecinde önemli bir yere sahip.

Mevlâna Meydanı her gün açık hava konserlerine ev sahipliği yapıyor..

Festival boyunca açık hava etkinliklerinin düzenleneceği Mevlâna Meydanı da, müzikseverlerin uğrak mekanı olacak. 27 Eylül'e kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Topluluğu her gün saat 16.30’da Merkez Tren Garı’nda canlı performans sergileyecek.