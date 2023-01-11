Türkiye’nin en uzun soluklu fotoğraf yarışması 27’nci kez ödüllerini dağıtmaya hazırlanıyor

“Törenlerimiz” konulu Geleneksel Türkiye 27. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni 14 Ocak 2023 Cumartesi Günü Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - Aktiffelsefe Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilen Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması, ülkemizdeki ve kaybolmaya yüz tutmuş kültürel mirasın, yöresel ve etnik geleneklerin ve değerlerin belgelenerek yaşatılması, hatırlatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının yanı sıra fotoğraf sanatını ve belgesel fotoğrafçılığını desteklemeyi amaçlıyor.

Ödül Töreni, saat 13:30’da, değerli Fotoğraf Sanatçılarımız Çerkes Karadağ, Murat Germen ve Mehmet Arslan Güven’in panelist olarak katıldığı, Edebiyatçı, Yazar İbrahim Karaoğlu moderatörlüğünde gerçekleşecek, “Sanat ve Felsefe Bağlamında Günümüz Fotoğrafına Dair” konulu panel ile başlayacak, Ankara Kulübü Seymenlerinin gösterisinin ardından ödül töreni, müzik dinletisi, sergi açılışı ve açılış kokteyli ile tamamlanacak. Yarışma sergisi iki hafta boyunca Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

Dernek Başkanı Oya Uysal, yarışmayla ilgili olarak; “Jüri üyeleri arasında ’Fotoğrafın Ozanı’ olarak nitelendirilen Devlet Fotoğraf Sanatçısı Ozan Sağdıç’ın da bulunduğu “Törenlerimiz” konulu yarışmada, renkli fotoğraf dalında “Efe” adlı eseriyle İzmirli sanatçı Ayses Ungan, siyah-beyaz fotoğraf dalında ise “Diploma” adlı eseriyle Konya’dan Mustafa Bülent Pirinçci birincilik ödülüne layık görüldü. Yarışmanın Danışmanlığını uzun yıllardır Fotoğraf Sanatçısı ve Akademisyeni Mehmet Arslan Güven yapıyor.” dedi.