Türkiye’nin en ünlü yazarları bu fuarda

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 5’ncisini düzenlediği kitap fuarı Türkiye’nin en ünlü yazarlarını ağırlamaya devam ediyor. Onbinlerce vatandaşın ziyaret ettiği fuardaki yoğun kalabalıktan büyük bir memnuniyet duyan yazarlar güzel organizasyon için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl beşincisini düzenlediği Ege’nin en büyük kitap fuarı Türkiye’nin en ünlü yazarlarını ağırlamayı sürdürüyor. Her gün onlarca farklı yazarın imza günleri ve söyleşi düzenlediği fuara katılan Nurullah Genç, Şükrü Erbaş, Türker Akıncı, Mete Yarar, Enver Aysever, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hatice Kübra Tongar, Savaş Barkçin, Tuna Kiremitçi ile Alişan Kapaklıkaya okurlarıyla buluştu. Türkiye’nin en ünlü yazarlarıyla buluşmak için fuara akın eden onbinlerce vatandaş, yazarlarla fotoğraf çektirip imza almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Fuara katılan yazarlar karşılaştıkları yoğun kalabalık karşısında büyük bir memnuniyet duyarken, Denizli’de bu organizasyonu düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Kitap Fuarı’na katılarak okurlarıyla buluşan ünlü yazarlar organizasyona tam not verdi.

Hatice Kübra Tongar: Fuar çok güzel, ışıl ışıl gözüküyor. Her yıl olduğu gibi yine çok kalabalık. İnsanların kültüre, kitaba gösterdiği ilgi her şeyden önce bu ülkenin vatandaşı olarak beni çok mutlu ediyor. Emeği geçen herkesin emeğine sağlık.

Nurullah Genç: Şöyle bir bakıyorum insanların ilgisi, alakası fevkalade güzel. Daha önceki fuara da gelmiştim. İnsanlar okudukça, öğrendikçe ilmin irfanın kapılarından girdikçe dünya aydınlanır. Bu çağ kirli bir çağsa, bu okumanın öğrenmenin ilmin irfanın hikmetin azlığından kaynaklanıyor. Bunu çoğaltmak adına yapılan her faaliyet mukaddes bir faaliyettir. Denizli Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir fuar olmuş hayırlı olsun.

Sibel Uzun: Biz bu organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Okura ve yazarlara göstermiş olduğu ilgiden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Denizli halkının göstermiş olduğu ilgi çok güzel.

Alişan Kapaklıkaya: Az önce salona girdim, her yer tıklım tıklım insanlar kuyrukta bekliyor. Ben Denizli’ye birkaç defa geldim, gördüm ki Denizli Büyükşehir Belediyesi insanlara sadece fiziksel işler yapmakla kalmıyor, onların ailelerine, gönüllerine, yüreklerine dokunacak işler yapıyor. İşte bu kitap fuarı bu amaçla tertiplenmiş muhteşem bir organizasyon. Tebrik ediyorum teşekkür ediyorum.

Tuna Kiremitçi: Pandemiden sonra bu tür etkinliklerin kıymetini daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Özellikle biz yazarlar için okurlarımızla yüz yüze buluşmak ne kadar önemliymiş bir kez daha anladık. Denizli’deki kitap fuarı da en önemli fuarlarımızdan biri. Büyükşehir Belediyesini tebrik ediyorum ve ilgi gösteren tüm edebiyatseverlere teşekkür ediyorum.

Türker Akıncı: Burada çok güzel bir atmosfer var. Duyduk ki Denizli çok okuyan bu tip organizasyonlara çok gelen bir şehirmiş. Ben ilk kez Denizli’ye geliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Mete Yarar: Kitap fuarının 5’ncisi düzenleniyor ama ben ilk defa geliyorum. Gelmediğim nadir yerlerden biriydi. İnşallah 5 değil 50’ncisinde de beraber oluruz. Denizli Büyükşehir Belediyesine bu konuya destek verdiği için ayriyeten teşekkür ediyorum.

Şükrü Erbaş: Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kitap fuarının birincisi hariç hepsine katılım sağladım. Kitabın olduğu her yer için benim duygu ve düşüncelerim olağanüstüdür. Emeği geçen herkesi ayrım yapmadan yürekten kutlamak gerekir.

Işılsu Gültekin: Denizli Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir fuar düzenlemiş. İnsanların göstermiş olduğu ilgi çok güzeldi. Okurlarımız ile burada buluşmak harika. İyi ki böyle bir etkinlik düzenlenmiş ve davet edilmişim.

Emine Tavuz: Denizli’deki kitap fuarına ikinci kez geliyorum. Bu seferde büyük bir sevgiyle karşılaştım. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Umarım gelecek senelerdeki organizasyona da gelme şansım olur. Şu an her şey harika gidiyor ve böyle devam edeceğine de eminim.

Şule Avlamaz: Fuar çok güzel ve çok hareketli geçiyor. Burada olmaktan çok mutluyum. Okuyucularımızla buluşmak bizim için çok mutluluk verici bir olay. Bu tip etkinliklerdeki imza günleri bizim için çok özel oluyor.

Bahadır Yenişehirlioğlu: Denizli bizim için önemli, çünkü hem fuar alanı hem organizasyon olarak hem de Denizli halkının göstermiş olduğu teveccüh olarak biz yazarları sevindiren bir fuardır. Fırsat bulduğumuz zaman gelmeye çalışıyoruz. O yüzden ben kendi adıma Denizli’de olmaktan mutluyum. Vatandaşın teveccühü çok güzel. Birçok fuarda bunu göremiyoruz. Bunun organizasyonla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Vatandaşın buraya taşınıyor olması ve insanların özel araçları ile buraya geliyor olması kitaba, yazara ve kültüre verdiği değeri gösteriyor. Bu Denizli’nin farkı.

Enver Aysever: Ben bu fuara ikinci defa katılıyorum. Doğrusu Adalet ve Kalkınma Partili bir belediyenin bu çoğulcu, hepimize söz söyleme imkânı vermesini önemsiyorum. O yüzden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı kutluyorum. Bu çoğulcu yaklaşımın hepimize umut verdiğini düşünüyorum.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, sık sık kitap fuarına giderek yazarlar ve okuyucularla buluşuyor. Fuarı ziyaret eden vatandaşların ve yazarların duyduğu memnuniyetin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Başkan Zolan, etkinliğin 9 Ekim Pazar günü sona ereceğine dikkati çekerek, “Son güne kadar yazarlarımız okuyucularıyla buluşmaya devam edecek. Özellikle hafta sonu yoğun bir katılım bekliyoruz. Ben tüm kitapseverleri, çocuklarımızı ve gençlerimizi fuarımıza davet ediyorum. Mutlaka fuarı ziyarete edip bu atmosferi yaşamalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.