Türkiye Opera Yarışması başlıyor

Türkiye'deki genç opera sanatçılarını desteklemek ve dünya sahnelerine taşımak amacıyla çeyrek asırdır sürdürülen ‘Siemens Türkiye Opera Yarışması’ için başvurular başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyet’in 100. yılında ‘Kulağımız Sizde’ mottosuyla düzenlenen yarışmaya katılmak isteyen genç opera sanatçılarının 16-31 Ekim tarihleri arasında www.operayarismasi.com adresi üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor.

Türkiye’deki opera sanatçılarını dünya sahneleriyle tanıştırmak amacıyla 1998 yılından bu yana düzenlenen “Siemens Türkiye Opera Yarışması’nda ön elemeler online olarak gerçekleştirilecek. Yarışmanın yarı finali 16 Kasım’da, finali ise 17 Kasım’da gerçekleşecek.

Bu yılki Siemens Türkiye Opera Yarışması’nın kazananları, 19 Kasım’da Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda düzenlenecek 100. Yıl Cumhuriyet Operası Konseri’nde, ‘Siemens Türkiye Senfoni Orkestrası’ eşliğinde performanslarını sergileyecek.

Yarışmada ilk üçe giren genç opera sanatçılarını bu yıl da dünyanın önemli müzik okullarında, kariyer hayatlarında önemli bir yer tutacak fırsatlar bekliyor. Yarışmanın 1’incisi Deutsche Oper am Rhein Dusseldorf Duisburg’da bir temsilde yer almanın yanı sıra 3 bin Euro para ödülünün, 2’incisi Bologna International Opera Academy 2024 Yaz Programı’nda tam burslu eğitim ve 2 bin Euro para ödülünün, 3’üncüsü ise bin Euro para ödülünün sahibi olacak.

Yarışmaya, tüm ses kategorilerinden (soprano, mezzo soprano, tenor, bariton, bas) katılacak olan opera sanatçılarının 18-30 yaş arasında ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.