Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 2023 yılında 10 şehirde yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin galası, kültür, sanat ve iş dünyasını bir araya getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, galada yaptığı konuşmada, “Bu yıl İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Çanakkale ve Konya’da gerçekleştirdiğimiz festivallerimizi önümüzdeki yıl 10 şehirde düzenleyeceğiz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un somut ve somut olmayan kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarıp dünya sahnesine taşıyan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 30 Eylül’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen gala gecesiyle açılışı yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ev sahipliğindeki geceye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra kültür, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

BÜYÜK ŞEHİRLERDEN ANADOLU'YA AÇILACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri dahilinde bu yıl 5 ilde birden çok daha kapsayıcı etkinliklerle vatandaşlara benzersiz bir kültür sanat deneyimi yaşattıklarını belirterek, şunları söyledi: “Çanakkale’de 16-25 Eylül tarihleri arasında düzenlediğimiz Troya Kültür Yolu Festivali’ni başarıyla tamamladık, Konya’da 22-30 Eylül tarihleri arasında düzenlediğimiz Mistik Müzik Festivali’nin sonuna geldik. Şimdi de hem Beyoğlu hem Başkent festivallerini eş zamanlı olarak başlatıyoruz. Festivaller zincirimize 8 Ekim’de Diyarbakır’da Sur Kültür Yolu Festivalimiz de dahil olacak. Önümüzdeki yıl İzmir, Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ve Gaziantep Gastronomi Festivali’nin yanı sıra iki şehrimizi daha festival kapsamına alarak, şehir sayımızı 10’a çıkaracağız. Festivallerimizi büyük şehirlerden başlayarak Anadolu’ya yayacağız. Bu vesileyle ilk günden bu yana bizlere destek veren tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

AKM’DEKİ SERGİLER DAVETLİLERLE BULUŞTU

Gala gecesinde AKM’deki sergilerin ön gösterimi yapıldı. AKM Çok Amaçlı Salon’da Selçuk Artut’un “Geomart-UT17” dijital sergisi, AKM Kültür Sokağı’nda Gülveli Kaya, Devabil Kara ve Mehmet Kavukçu’nun küratörlüğünü yaptığı “Yolda” sergisi, AKM Galeri’de Devrim Erbil’in “Renkler ve Teknikler” sergisi, AKM Tiyatro Fuaye’de akıllı fanlarla koreografik performans sergileyen “Tül” enstalasyonu ve AKM önündeki “Synesthetic Cube” çalışması davetlilerle buluştu.