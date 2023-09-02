Antalya'da Muratpaşa Belediyesi’nin Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yeni sezon başlıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nin hizmete açtığı Türkan Şoray Kültür Merkezi, eylül ayında 2 konser, 3 stand-up gösterisi ve tiyatro, 1 söyleşi ve 12’nci Uluslararası Antalya Gitar Festivali’ne ev sahipliği yapacak.

Antalya’nın kültür ve sanat hayatına farklı ve yeni bir soluk kazandıran Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yeni sezon 9 Eylül Cumartesi piyanist, şef ve besteci Murat Ömür Tuncer’in ‘Universe Project’ konseriyle başlayacak. Projenin lansman konserinde Yasemin Mori, Onur Özdemir ve AGA-B solist olarak yer alacak. Kreatif direktörlüğünü Cansu Köksal ve video yönetimini Milimaudio’nun yaptığı Universe Project, saat 20.00’de başlayacak.

Türkan Şoray’da sezon 12 Eylül Salı, Vladimir Shulgin ve Medine Tugaseva konseriyle davam edecek. 14 Eylül Perşembe akşamı sahnede ise stand-up gösterisiyle Sergey Orlov olacak. 15 Eylül Cuma da sahnede kahkaha devam edecek ve stand-up gösteriyle Seda Yüz, Antalyalılarla buluşacak.

Yeni sezonun ilk tiyatro gösterisi ise 2022’de Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde Pınar Güntürkün’e ‘En Başarılı Kadın Oyuncusu’ ödülünü getiren ‘Herkes Kocama Benziyor’ olacak. Oyun, 16 Eylül Cumartesi sahnelenecek. 19 Eylül’de Ferit Aktuğ, Giray Mert Özdenoğlu ve Sarp Bozkurt’un oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Münasebetsiz’ sahnede olacak. 28 Eylül’de ise Erkan Karadeniz ve Tuğçe Karabayır’ın oynadığı ‘Ruh Öküzüm’ isimli tiyatro, 29 Eylül’de ise stand-up gösterisiyle Kemal Ayça, Türkan Şoray Kültür Merkezi sahnesine misafir olacak. Etkinlik biletleri Türkan Şoray Kültür Merkezi gişilerinden satın alınabilcek.

Kültür Merkezi, bu yıl 21-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 12’nci Uluslararası Antalya Gitar Festivali’ne de ev sahipliği yapacak. Muratpşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’nce düzenlenen festival ücretsiz olarak takip edilebilecek. Antalya’nın Şarampol semtinden Berlin Kreuzberg’e uzanan büyüme hikayesin anlattığı ‘Burası Şarampol Radyo’ isimli kitabıyla tanınan Şükran Yiğit de ‘Okur Yazar Antalya’ etkinliği kapsamında eylülde Türkan Şoray’da olacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek söyleşi, 26 Eylül Salı saat 13.30’da gerçekleşecek.