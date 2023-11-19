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Türk turizminin hafızası online erişime açıldı

KÜLTÜR-SANAT 19.11.2023, 18:22
Türk turizminin hafızası online erişime açıldı

Geçtiğimiz yıl 16 cilt olarak yayımlanan Türkiye Turizm Ansiklopedisi online ortamda erişime açıldı. 2 bin 128 yazarın 8 bin 409 madde yazarak katkıda verdiği ansiklopedi, yazılacak yeni maddeler ile genişlemeye devam edecek.İZMİR (İGFA) - Online ortamda her yaştan insanın ulaşabileceği Türkiye Turizm Ansiklopedisi özgün bir yazılım ile hem yazarlarca hem de okurlarca kolaylıkla erişilebilecek şekilde hazırlandı.

Ansiklopediye yer alan maddelere kategoriler, ilgili maddeler ve etiket başlıkları ile basit bir şekilde ulaşılabileceği gibi yazarların maddelerine topluca erişebiliyor ve inceleyebiliyor.

Türkiye Turizm Ansiklopedisi Koordinatörü Prof. Dr. Nazmi Kozak, online ortamdaki ansiklopedide Türkiye’de turizm alanıyla ilgili ve ilişkili her türlü konunun yer aldığını belirttikten sonra “Kavram, kurum, kuruluş ve kişiler ile ilgili bilgi güvenilir bilgilerin açık erişimli olacağı ansiklopediden toplumun yararlanmasını amaçlıyoruz. Geçmişte kalmış veya günümüzdeki turizmle ilgili her türlü konu Türkiye Turizm Ansiklopedisi’nin kapsamına alındığını hatırlatmak isterim” dedi.

TURİZMLE İLGİLİ HER ŞEY!

Prof. Dr. Kozak, Türkiye Turizm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin kapsadıkları alan ve ana başlıklarını şöyle sıraladı:

“Destinasyonlar, eğlence işletmeleri (gazino, bar, gece kulübü, etkinlikler (fuar, festival, özel göl, vb.), Gastronomi, havalimanları, havayolu işletmeleri, il kültür ve turizm müdürlükleri, istatistik ve araştırmalar, kamp ve kampingler, kaplıcalar, kavramlar, kazılar ve yüzey araştırmaları, kervansaray ve hanlar, konaklama işletmeleri (otel, tatil köyü, pansiyon, vb.), kültürel miraslar(cami, kilise, han, hamam, tarihi değeri olan eserler), müzeler, otobüs firmaları, otobüs terminalleri, seyahat acentaları ve tur operatörleri, seyyahlar ve seyahatnameler, tren garları, turizm alanındaki kamu kurumları, turizm alanındaki özel kişiler, turizm alanındaki sivil toplum kuruluşları, turizm alanındaki süreli yayınlar, turizm eğitim kurumları (sertifika programları, lise, ön lisans, lisans, lisansüstü düzeylerdeki turizm bölüm ve programları), turizmle ilgili plan ve projeler, turizmle ilgili yasal düzenlemeler, uçak modelleri, yat ve marinalar, yeme-içme işletmeleri ve yurtdışındaki turizmle ilgili kurum ve kuruluşlarla ilgili bilgileri içeriyor.”

Prof. Dr. Kozak, bir toplumun entelektüel birikimi ile kendi ansiklopedisini hazırlayabilmesinin önemli bir akademik ve kültürel gelişmişlik göstergesi olduğunu belirterek, "Bu ansiklopedi Türk akademisyen, araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerin katkılarıyla hazırlanmış olup, bütünüyle ulusal bir çalışmadır. Ayrıca turizm konusunda söyleyecek bir sözü ve paylaşılacak bir önerisi olanlara 'turkiyeturizmansiklopedisi.com' adresindeki Türkiye Turizm Ansiklopedisi’nin yazarı olma imkânı da sunuyoruz.“ dedi.

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