Türk kahvesiyle hazırlanan 'Micro Atatürk' sergisi

Microart sanatçısı Hasan Kale, dünyada daha önce eşi benzeri yapılmamış ilginç bir Atatürk sergisi için çalıştı. Turkish Coffe Lady Foundation'da serginin açılışı yapıldı.Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost.com / ABD (İGFA) - Microart; pirinç tanesi, karpuz çekirdeği ve toplu iğne başı gibi aşırı küçük objeler ile gerçekleştirilen bir sanat dalı.

Büyük ölçekli gördüğünüz tüm eserlerin bu saydığım minicik objelere hiçbir detayı atlanmadan resmedildiğini ya da oyularak heykelcikler yapıldığını hayal edin lütfen!

Hasan Kale de dünyada çok az sayıda bulunan microart sanatçılarından biri.

Belki de en çok örnek alınanlarından. Çünkü onun çalıştığı ölçeklerde çalışacak cesareti gösteren üstat yok sanırım. Öyle ki toz şekerin zerreciğine bile Türk bayrağı çizmiş, incir çekirdeğine koskoca İstanbul silüetini sığdırmış!.. Üstelik bu sanat dalında küçücük objeye kocaman resimleri sığdırmanın yanısıra kullandığınız boyanın o obje üzerinde erimemesini, dağılmamasını ve tutunmasını sağlamak da büyük bir maharet. Ya da oyduğunuz objenin parçalanmamasını sağlamak...

THE SUN, 'MICROANGELO' DİYE BAŞLIK ATTI!..

Kale'ye özel yeteneğinden ötürü yerli ve yabancı basın bugüne kadar çok güzel unvanlar vermiş. TRT, yıllar önce hazırladığı bir programda 'İncir Çekirdeğini Dolduran Adam', The Sun gazetesi ise hazırladığı bir haberde Michelangelo'dan esinlenerek kendisine 'Microangelo' adını layık görmüş. Sonuna kadar da hak ediyor...

Kendisi aslında bir ressam, bir minyatür sanatçısı, çok ünlü mücevher markalarında büyük koleksiyonlar hazırlamış bir tasarımcı ve microart sanatının üstadı. Üstelik kendisine minyatür ve microart sanatında ders veren hiçbir hoca olmamasına karşın, bu iki sanat dalında da dünya çapında bir isim olmayı başarmış.

Ama microart, onun son durağı ve bu işi müthiş bir aşkla yapıyor. Türkiye'de çok da kıymeti bilinmeyen bu sanat dalındaki üstün başarısı sayesinde Amerika Birleşik Devletleri kendisine özel yetenek vizesi sunmuş. Çalışmalarına Virginia, Alexandria'da devam ediyor. Burada bulunan Turkish Coffee Lady kültür binasının da sanat direktörlüğünü yapıyor.

Amerikalılara ve tüm dünyaya Türk kahvesini tanıtan Gastro Diplomat Gizem Şalcıgil White ile Hasan Kale'nin yolları bir etkinlikte kesişmiş. O gün bugündür Türk kültürünün tanıtımı için birçok proje üretiyorlar. Bunlardan bir tanesi de cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle gerçekleştirdikleri '100 Atatürk Eseri' adlı resim sergisi.

TÜRK KAHVESİYLE ÇİZİLEN 100 ADET MICRO ATATÜRK PORTRESİ

Hasan Kale, Atatürk'ün de Türk kahvesi içmeyi çok sevdiğini, yaptığı araştırmalar sonucu öğrenince, aylar öncesinden bu sergi için hazırlanmaya başlamış. Dünyada ilk kez Türk kahvesinin suyu, boya olarak kullanılıp Atatürk portreleri resmedildi. Üstelik cumhuriyetin 100. yılı olduğu için her eser 100x100 mm ebadında çalışıldı. Ve toplamda 100 Atatürk portresinden oluşuyor bu benzersiz sergi.

SERGİ, 5 ARALIK'A KADAR AÇIK!..

Sergi, 5 Aralık Dünya Kahve Günü'ne kadar açık olacak. Ayrıca Houston, Florida, New York, Washington DC Türk Fetivali başta olmak üzere Amerika'nın pek çok eyalet ve şehrini de gezecek olan sergi; Atatürk'ü, Türk kültürünü, Türkiye'yi, Türk insanını ve kahvesini Amerikalı ve yabancılara tanıtmaya devam edecek.