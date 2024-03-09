Turizmin geleceğini “Gece Müzeciliği” aydınlatacak

Hierapolis Örenyeri’nde hayata geçirilen Türkiye Gece Müzeciliği, Ürdün'ün Petra Antik Kenti ve İtalya'nın Pompeii Antik Kenti ile birlikte dünya turizmine öncülük ediyor.

DENİZLİ (İGFA) - Türkiye’nin eşsiz tarihi mekanlarını ve zengin kültürel miraslarını, gün batımı sonrası bambaşka bir atmosferde ziyaretçilerle buluşturacak olan “Gece Müzeciliği” projesinin lansmanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve devlet protokolünün katılımıyla Denizli’deki Hierapolis Örenyeri’nde gerçekleştirildi. 2018 yılından bu tarafa 70’i aşkın müzede bilet tasarımı ve satış kanallarını üstlenen SICPA Türkiye’nin ışıklandırmasını yaptığı Hierapolis, artık akşamları da ziyaret edilebilecek.

Bakanlığın büyük önem verdiği gece müzeciliği projesini, Hierapolis Örenyeri’nde, hedeflenen süre içinde başarıyla hayata geçirdiklerini söyleyen SICPA Türkiye Genel Müdürü Sami Çebi, “Ülkemizdeki turizm çeşitliliğine büyük katkı sağlayacağını değerlendirdiğimiz gece müzeciliği, Türkiye Turizmi’ne yeni bir soluk getirirken, turizm gelirlerini arttırma hedefine de önemli bir katkı sağlayacak” dedi.

Hierapolis Antik Kenti’ni, 2023 yılında ziyaret eden 2 milyon 200 bin turistin yüzde 46’sını acenteler aracılığıyla gelen yabancı ziyaretçiler oluşturdu

Gece müzeciliğinin başladığı Hierapolis’in de içinde olduğu Pamukkale, tüm Türkiye çapında en çok ziyaret edilen 3. büyük örenyeri olma özelliği taşıyor. 2023 yılında SICPA’nın hizmet verdiği müzelere gelen toplam ziyaretçi sayısı 25 milyon olurken, bunun 2 milyon 200 binini sadece Hierapolis’i ziyaret edenler oluşturdu. “SICPA Türkiye olarak hali hazırda devam eden projelerimiz yanında, Pamukkale’de tamamladığımız gece müzeciliği projesi, bizim için ayrı bir önem taşıyor. Zira ülkemizdeki turizm çeşitliliğine büyük katkı sağlayacağını değerlendirdiğimiz Pamukkale gece müzeciliği sayesinde, 67 yıldır arkeolojik kazıları devam eden ve 1988 yılından bu yana UNESCO Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan Hierapolis Örenyeri’nin ziyarete açık olduğu saatler arttı. Özellikle yaz aylarında, sıcak nedeniyle buraları gündüz ziyaret edemeyen yerli ve yabancı turistler, artık geceleri güvenli bir şekilde gezebilme imkanına kavuştular” diyen Çebi, aydınlatmalı antik bir kenti gece ziyaret etmenin, yerli ve yabancı turistlerde alışılmışın dışında bir deneyim ve heyecan yaratacağını söyledi.