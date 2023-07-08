Tuluyhan Uğurlu'dan unutulmaz konser

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ünlü piyanisti “Güneş Ülke Anadolu” temalı konseri ile Kocaelili sanatseverle buluşturduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu’yu Kocaelili sanatseverlerle buluşturdu. Sanatçı, Kocaeli’nin en önemli tarihi mekânlarından biri olan Selim Sırrı Paşa Konağı’nın bahçesinde unutulmaz bir konser verdi. Binlerce yıllık Anadolu uygarlıklarının anlatıldığı “Güneş Ülke Anadolu” temalı konserde, Kocaeli’den tüm Türkiye’ye birlik ve beraberlik mesajları gönderildi. Tuluyhan Uğurlu’ya bu önemli konserin bazı bölümlerinde kaval sanatçısı Murat Toraman da eşlik etti.

TARİHE TANIKLIK EDEN KONAĞIN BAHÇESİNDE

Kocaeli’nin tarihe tanıklık etmiş en önemli mekânlarından biri olan Selim Sırrı Paşa Konağı Cuma akşamı ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu’yu ağırladı. Konseri çok sayıda klasik müzik severin yanı sıra Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan ve şube müdürleri izledi.

SELİM SIRRI PAŞA KONAĞI’NIN EŞSİZ MANZARASINDAN

Konser, Selim Sırrı Paşa Konağı sırtlarından batan güneşin eşsiz görüntüsüyle başladı. Alkışlar arasında piyanosunun başına geçen Tuluyhan Uğurlu ilk notadan itibaren, kendisini dinlemeye gelen konukları binlerce yıldır birlik ve beraberlik içinde yaşadığımız Anadolu topraklarına ve o topraklar üzerinde kurulan medeniyetlere taşıdı.

BÜYÜKŞEHİR’E TARİH TEŞEKKÜRÜ

Ünlü piyanist eserlerini seslendirmeye başlamadan önce ise konserin gerçekleştirildiği Selim Sırrı Paşa Konağı’na dikkat çekti. “Muhteşem bir konsept ve muhteşem bir tarihi yapı içindeyiz. Bu tarihi mirasa sahip çıkarak, onu gelecek nesillere taşıyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.