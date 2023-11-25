Tuluyhan Tekelioğlu'ndan 'Üretim' belgeseli

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Yeşile Dönmek’ temasıyla düzenlediği çevre çalıştayında, gazeteci ve belgesel yönetmeni Tuluhan Tekelioğlu’nun son çalışması, “Geleceğimiz İçin Üretmeye Değer” Antalya seyircisiyle buluştu.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Yeşile Dönmek’ temasıyla düzenlediği çevre çalıştayında, gazeteci ve belgesel yönetmeni Tuluhan Tekelioğlu’nun son çalışması, “Geleceğimiz İçin Üretmeye Değer” Antalya seyircisiyle buluştu.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl ‘Yeşile Dönmek’ temasıyla gerçekleştirdiği +0.5 Akdeniz’in Geleceği Çevre Çalıştayı, sona erdi. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde iki gün süren çalıştayın kapanışında Tekelioğlu’nun son belgesel çalışması, Geleceğimiz İçin Üretmeye Değer, İstanbul’un ardından ikinci gösterimini yaptı.

Belgeselde yanlış tarım politikalarıyla toprağın nefessiz kaldığına, su havzalarının kirlendiğine ve göz ardı edilen çevre sorunlarına dikkat çekilirken Antalya gösterimine Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal ve çok sayıda davetli katıldı. Belgesel gösterimi, Antalya’nın iş, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirdi.

Gösterimin ardından Tekelioğlu, Axa Sigorta ile hayata geçirilen belgeselin her yaştan insana, topluma, sivil toplum kuruluşlarına ve karar vericilere, “Çok geç olmadan sen de artık geleceğin için bir şey yap” dediğini aktardı. Tekelioğlu, belgeseli ayrıca değerli kılan noktanın ise babası Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun da bu çalışmada yer alması olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Uysal ise topluma bu konuda net bir şekilde uyaran çalışma dolayısıyla Tekelioğlu ve ekibini kutladı.

Gecenin sonunda Başkan Uysal, bu yıl çalıştayın sembolü olan koruma altındaki kum zambağının geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapılan plaketini Tekelioğlu’na takdim etti.