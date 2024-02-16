TSM korosu 90’ları yeniden yaşattı

İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, merhum Bestekar Yusuf Nalkesen’e ait eserlerden oluşan repertuarla İnegöllü sanatseverlere 90’lı yılları adeta yeniden yaşattı.

BURSA (İGFA) -İnegöl Belediyesi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği korosu sanatseverlerle buluştu. Şef Diler Yalaza yönetimindeki koro, merhum Bestekar Yusuf Nalkesen’e ait eserlerden oluşan repertuarıyla kulakların pasını sildi. Dinleyenleri 90’lı yıllara yolculuğa çıkran koro, performansıyla alkış topladı.

İnegöl’de kültür ve sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde Çarşamba akşamı 20.00’da gerçekleştirilen konsere ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. 14 Şubat koro, merhum Bestekar Yusuf Nalkesen’e ait eserlerden oluşturduğu repertuarla 90’lı yılların en sevilen eserlerini dinleyicilerle buluşturdu. Büyük ilgi gören konserde koro ve solistlerin seslendirdikleri eserler coşku ile dinlendi.

Konseri Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar da takip etti. Konser sonunda sahneye gelen Dündar, tamamı İnegöllü vatandaşlardan oluşan koroların şehrimize sanat adına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. İnegöl Belediyesi korolarının hafta içi Kültür Sanat Gençlik Merkezi İcra Salonunda çalışmalarına sene boyunca devam edip sanatı İnegöl’de yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Emin Dündar tüm sanatseverleri bu sanatsal faaliyet ve çalışmalara davet ettiklerini kaydetti. Gecenin anısına Şef Diler Yalaza’ya hediye takdimi gerçekleştirildi.