Son Dakika

TRT sanatçıları Kayseri'yi büyüledi

KÜLTÜR-SANAT 23.01.2023, 08:15
TRT sanatçıları Kayseri'yi büyüledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye ile valilik iş birliğinde düzenlenen TRT Sanatçıları Şehir Konserleri’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kültür ve sanat etkinliklerine verdiği anlayış hizmetiyle kentte düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerini Kayserililerle buluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde düzenlenen TRT Sanatçıları Şehir Konserleri’ne katıldı. 

Programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, rektörler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ücretsiz ve halka açık olarak düzenlenen konserde, TRT Radyo Dairesi Başkanlığı’nda görev alan profesyonel ses ve saz sanatçıları sahne aldı.

Konser, Gesi Bağları türküsü ile başlarken, TRT saz ve ses sanatçıları Kayserililere müzik ziyafeti sundu.

Program sonunda sahneye çıkarak, katılımcılara çiçek takdim eden Başkan Büyükkılıç’a da TRT radyosu hediye edildi.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “TRT’mizin çok değerli genel müdürü dostumuz Mehmet Zahid Sobacı kardeşimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Genel müdür yardımcımıza, daire başkanımıza, sanatçı dostlarımıza ve sunucu dostlarımıza hoş geldiniz. Kayseri bizi mahcup etmedi, bu tür programların devamını bekliyoruz. Ayrıca yine hemşehrimiz TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak hocamıza da teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu. 

“KAYSERİ BURADA, SİZLER BURADASINIZ, İYİ Kİ VARSINIZ”

Konseri dinlemek üzere Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Büyükkılıç, “Kayseri burada, sizler buradasınız, iyi ki varsınız. Sizlere minnet duyuyor, inşallah sizlere layık olma yolunda gayret göstermeye devam edeceğiz. Ankara’dan, İstanbul’dan, İzmir’den gelen sanatçı dostlarımıza da özellikle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez de, “Değerli Kayserililer, bizleri bugün bağrınıza bastınız, salon hınca hınç doldu. İlginize çok teşekkür ediyoruz. Ev sahipliği yapan Valiliğimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. TRT ailesi adına hepinize teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Giresunspor 19 21
12. Gaziantep FK 19 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Bandırmaspor 19 34
7. Boluspor 20 33
8. Rizespor 19 31
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 20 22
13. Altay 20 21
14. Erzurumspor 20 21
15. Tuzlaspor 20 19
16. Ö.K Yeni Malatya 20 16
17. Altınordu 20 16
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 20 33
6. Brighton 19 31
7. Fulham 20 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 18 21
12. Espanyol 18 20
13. Valencia 16 19
14. Almeria 17 18
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6